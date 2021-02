Monza, buon compleanno Kosmo Kor: tre cori nati in due anni (uno cantato in pandemia)

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

Il coro durante un'esibizione (Foto by Annamaria Colombo)

Spegne due candeline l’Associazione Culturale Kosmo Kor di Monza fondata il 19 febbraio 2019 da quattro giovani donne: Chiara Muzza, Benedetta Gentilomo, Maria Costantino e Beatrice De Rosa, che è presidente e direttrice artistica. In poco tempo sono nate tre formazioni diverse: il coro Mandarino per bambini dai 4 ai 14 anni e i cori Echoes City Choir e Alchimia che accolgono giovani dai 15 ai 40 anni.

L’anno scorso di questi tempi avevano un’agenda pienissima di eventi: concerti in giro per la Lombardia e persino la partecipazione allo Zecchino d’oro di due loro baby coriste: Sara Corrado e Christine Kengne. Poi è arrivato il Covid a scombussolare tutto. La direttrice, però, non si è persa d’animo e ha continuato a dirigere i suoi coristi, piccoli e grandi, da remoto sulla piattaforma Meet.

“Confesso che all’inizio non è stato facile - confessa De Rosa - ma pian piano sono riuscita a impostare nuovamente il nostro percorso abituale. Il coro è un’armonia nella quale il singolo migliora le sue qualità grazie al gruppo e il gruppo viene valorizzato dalle singole voci”.

Alla ripresa della stagione il coro dei più piccoli è ripartito con le lezioni in presenza (interrotte in caso di entrata in vigore delle zone rosse) negli spazi della parrocchia di san Gerardo “che consentono di rispettare tutti i distanziamenti del caso” precisa la direttrice. I più grandi hanno continuato da casa ma da qualche settimana hanno cominciato a ritrovarsi anche loro.

“Malgrado la situazione - precisa la direttrice - abbiamo avuto numerose richieste di adesione alle nostre formazioni e diverse persone, anche bambini, vengono da fuori Monza”.

L’Associazione Kosmo Kor è iscritta all’Usci, l’Unione Società Corali della Lombardia, è ha le idee chiare: “In attesa dei concerti dal vivo continuiamo a partecipare a bandi regionali e nazionali, tutte occasioni che ci permettono di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato e che ci spronano a fare sempre meglio”.

