Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Milano restituisca a Monza la Madonna del mantello”: parte la petizione online Il monzese Ettore Radice rilancia la richiesta di restituzione del bassorilievo della Madonna del mantello, del Trecento, da parte di Milano: si trova al Castello sforzesco. Dal 15 petizione online.

Partirà il prossimo 15 gennaio la raccolta firme on line promossa da Ettore Radice, presidente dell’associazione culturale Mnemosyne, per riportare a Monza il trecentesco altorilievo che raffigura la Madonna del mantello. Un simbolo della Monza medievale, che fino al 1839 è stato incastonato sulla sommità della Porta Nuova, che si trovava dove oggi c’è largo Mazzini. Oggi l’altorilievo è custodito nelle stanze del Castello Sforzesco a Milano, ma da tempo diversi esponenti del mondo della cultura monzese si stanno impegnando a riportare “a casa” una delle immagini che furono più care ai monzesi.

La madonna del manto

«Sulla porta del Trecento c’erano anche le immagini di sant’Ambrogio e san Giovanni, oltre a diverse lapidi e gli stemmi – racconta Radice -. Sarebbe bello, nel tempo, riuscire a riportare tutte queste testimonianze della storia della città a Monza, per recuperare così tutti i pezzi dell’antica porta di ingresso alla città». Una volta ritornata a Monza l’altorilievo potrebbe trovare poi una sua definitiva collocazione al Museo civico, nella sede degli ex Umiliati. L’immagine rappresenta la Vergine che con il manto protegge i monzesi. «Sarebbe anche un segno di buon auspicio per quest’anno».

Un disegno che rappresenta Porta Nuova (l’attuale largo Mazzini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA