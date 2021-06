L’uno contro l’altro armati (ma alleati): “Il preferito” al teatro Binario 7 di Monza A Monza per due repliche lo spettacolo “Il preferito” della compagnia Oyes per la regia di Dario Merlini, con Daniele Crasti e Dario Sansalone: venerdì 11 e sabato 12 giugno.

Nuovo appuntamento per la rassegna teatrale estiva del Binario 7 di Monza, che propone al pubblico venerdì e sabato, 11 e 12 giugno sempre alle 20, “Il preferito”, una produzione della Compagnia Oyes con protagonisti Daniele Crasti e Dario Sansalone, su drammaturgia e regia di Dario Merlini.

“Essenzialmente un lavoro di attori, un vero e proprio tour de force interpretativo. Questo è una precisa scelta estetica e pratica. Scrivendo il testo mi sono posto la sfida di creare uno spettacolo retto da due soli interpreti: ho richiesto quindi ai protagonisti non solo di creare un rapporto credibile tra due fratelli costantemente in scena, ma anche di calarsi nei panni di tutti gli altri personaggi, differenti per sesso e per età” si legge nelle note di regia.

La storia è quella di due fratelli, uno lo specchio dell’altro, un odio reciproco. Ma costretti “ad allearsi per salvare la cosa più importante: il buon nome della famiglia, non importa a prezzo di quali menzogne e quali crimini”. Biglietti a 12 euro, acquistabili online. Info: via Turati 8, 039 2027002 e [email protected]

