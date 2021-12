Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Biennale giovani 2021 (Foto by Fabrizio Radaelli)

L’ora delle scelte per la Biennale Monza: domenica finissage in Villa reale Ultimo weekend per la mostra-premio allestita al Belvedere della Villa reale di Monza: saranno annunciate le opere della Biennale che entrano nelle collezioni civiche della città.

Ultima occasione per scoprire la Biennale Monza 2021 e, soprattutto, il momento delle scelte: sabato, 12 dicembre, a partire dalle 18 il Belvedere della Villa Reale accoglie il finissage della mostra che ha ridato vita al Premio d’arte Città di Monza.

Sarà l’occasione per annunciare quali sono le opere della “Biennale delle accademie”, di cui il Cittadino è media partner, che entreranno a fare parte delle collezioni civiche di Monza, conservate dai Musei di via Teodolinda. La giuria del premio, cui spetta la decisione definitiva, è composta da Chiara Cardini, Marco Colombo, Giuseppe Distefano, la fotografa S.N., Dario Porta.

Succede in una edizione della Biennale che ha indossato un abito nuovo. Dopo la stagione della rinascita che ha seguito la formula ideata da Ermanno Krumm, critico, poeta e penna del Corriere della sera, quasi vent’anni fa, nel 2002 (cinque curatori per sei artisti ciascuno), nelle ultime tre edizioni - quindi 2017, 2019, 2021 - l’organizzazione (Gerardo Genghini, Sarah Mongelli, Claudia Ratti), il comitato e e il coordinatore scientifico Daniele Astrologo Abadal (nella foto) hanno virato verso l’identità di “Biennale delle accademie”, raccogliendo la collaborazione di tante accademie e istituzioni nazionali: quest’anno l’accademia di belle arti Giacomo Carrara di Bergamo, quelle di Bologna e Firenze, la Ligustica di Genova e l’Art, design & new technologies del Politecnico di Milano oltre ovviamente a Breria, ma anche lo Ied (Istituto europeo di design di Milano), l’accademia di Ravenna e quella di Venezia, l’Albertina di Torino e infine la Civica scuola di musica Claudio Abbado, milanese, realtà che associata alla collaborazione con il comitato del premio pianistico internazionale Rina Sala Gallo ha permesso di allargare il raggio e la vocazione della Biennale anche alla musica.

Per avere un’idea di come sono andate tutte le edizioni della rinata Biennale a partire dal progetto di rilancio del Rotary club Monza basta consultare il sito biennalemonza.it , dove è stato pubblicato il catalogo di tutte le opere vincitrici.

Sabato pomeriggio a partire dalle 18 l’ingresso alla Villa Reale è gratuito, perché successivo all’orario delle visite. Resta però il contingentamento degli accessi ed è necessario avere il Green pass per accedere alla Reggia.

