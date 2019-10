Live dai Live: X Factor 2019 in diretta da Monza Giovedì 24 ottobre partono i Live di X Factor da Monza: il Cittadino racconta in diretta dall’interno del Dome la prima serata del talent show di Sky.

È il giorno: la serata di apertura dei Live di X Factor 2019 che vanno in onda da Monza, dalla Candy Arena ribattezzata per l’occasione X Factor Dome e completamente trasformata. I giudici - Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Sfera Ebbasta e Malika Ayane - hanno scelto ciascuno tre concorrenti per giocarsi fino al 12 dicembre un contratto discografico. E allora Under donne, Under uomini, Gruppi e Over. Si parte giovedì 24 ottobre su Sky: la nostra diretta dell’esordio.

22.57 - Il momento del secondo ospite: Coez con “Fuori di me”.

22.48 - Mara: “Brava, bravissima, ha fatto note indefinibili. L’ho sentita più concisa, meno lazzi”. Malika: “Molto bello che abbia misurato la voce. Sfera, come mai non azzardare fino in fondo e tenere la parte rap?”. Sfera: non eravamo qui per quello. Samuel: mi hai fatto ricordare perché amo la musica. Sfera: hai spaccato, sei la prova che la musica non ha limiti. Codice 08.

X Factor 2019

22.45 - Tocca all’arpa di Giordana per Sfera. Il brano è di XXX Tentasion.

X Factor 2019

22.43 - “Che mitraglia” dice Cattelan. Sfera: “Grandi, l’idea del pezzo è bella, bravi, l’unica cosa è l’arrangiamento elettronico con gli strumenti non spiccasse”. Mara: uè, basso e batteria li morta’... bravissimi. Malika: “Sono pazza di voi, se devo essere cattiva e pignola mi ha svarionato la rotella della scenografia. Grazie ragazzi”. Samuel: dirompenti. Codice 07.

22.37 - Il turno dei Booda, in gara per Samuel. Cantano gli Azealia Banks.

Booda a X Factor 2019

22.35 - Samuel: versione bellissima, bravo. Sfera: atmosfera tetra, ma tu forte. Mara: “Mi hai fatto seguire il pezzo bene”. Malika: “Bravo Lo”. Codice 06 per Lorenzo Rinaldi.

22.32 - Mentre passa la clip i tecnici preparano un altro palco, quello di Lorenzo.

X Factor 2019

22.29 - Lorenzo per Malika: video davanti alla Villa reale. Canta Don’t look back in anger.

22.28 - Malika: “Che pezzone. Molto piacevole vederti in queste dimensioni nuove”. Samuel: “In questa versione bisogna essere nella ritmica, ti ho visto in difficoltà, ma voce molto importante”. Sfera: “Bravo, pezzo difficile”. Codice 05.

22.24 - Inizia la seconda manche. Inizia Nicola Cavallaro di Mara. Canta Gambino.

22.15 - Il ritorno di Mika a X Factor: da giudice a ospite per presentare le sue nuove canzoni.

Mika a X Factor 2019

22.13 - C’è un esercito di tecnici che lavora incessantemente durante la trasmissione per preparare il palco.

X Factor 2019

22.11 - Sfida a due nella prima manche tra il concorrente di Sfera e quello di Malika. I fan dei Seawards esultano.

X Factor 2019: Mariam

X Factor 2019: i fan dei Seawards

22.04 - Il pubblico al Dome ovviamente non vede quello che compare in tv, tranne le clip degli artisti: in un sondaggio pre-diretta tante mani si sono alzate tra chi è arrivato qui da Milano. Monza si è difesa abbastanza bene. Il pubblico comunque è arrivato abbastanza scaglionato e nella zona di viale Stucchi non si è registrato traffico. Pieni i parcheggi di Candy Arena e stadio fino a viale Sicilia. A monitorare gli ingressi la polizia locale insieme ai carabinieri.

21.59 - Samuel: “Bravissimo, cantante e pianista. Grande lavoro di produzione”. Sfera: “Quanto ha contribuito alla scelta del pezzo? Mi sei sembrato sofisticato ma poco divertito”. Mara: “Io mi sono divertita. Sei stato bravo, buon lavoro”. Malika: la musica non è un fatto anagrafico. Codice 04.

X Factor 2019

21.55 - Ci sono i vigili del fuoco di Monza a tenere tutto sotto controllo.

21.53 - Tocca a Davide Rossi di Malika. Canta Gershwin.

21.50 - Malika: “Mi sei piaciuto molto. Quando prendi la tonalità giusta sei migliore. Racconti le storie degli altri in modo molto buono. Curiosa di sentire le tue”. Samuel: “Credo tu e altri possiate portare il vostro racconto. Ti ho visto nella tua zona, forse non hai aggiunto te stesso”. Sfera: “Grande”. I complimenti di Mara. Codice 03.

X Factor 2019

21.45 - Tocca a Eugenio Campagna di Mara Maionchi: canta Arsenico di Aiello.

X Factor Dome

21.43 - Su Sky compare “Lo scrittore”, la scultura di Giancarlo Neri nel parco di Monza.

21.39 - Sfera: “Molto bravi, unica critica: potevano osare di più”. Mara: “Mi siete piaciuti molto, il chitarrista molto forte, mi manca il pedale che schiacciavi”. Malika: “Mi è mancata un po’ di magia, ma credo nel loro giudice”: Samuel: “Prova incredibile”. Codice 02.

X Factor Monza

21.34 - Ecco il turno dei Seawards, Samuel ha affidato loro i King of Lions.

21.32 - “Che bella sorpresa vederti in questo modo meno intimo” dice Malika Ayane. “Io non riesco più a immaginarti dentro un parrucchiare” per Samuel. “Sei già una star” dice Sfera. La “curva” di Mariam apprezza le parole dei giudici. Lo show è televisivo ma il pubblico non nasconde l’affetto per gli artisti.

21.30 - Inizia Mariam della squadra di Sfera Ebbasta. Codice 01.

21.22 - “C’è un nuovo posto che ci ha accolto, quello in cui siete seduti: un applauso per chi ha montato questo posto meraviglioso” dice Alessandro Cattelan presentando la Candy Arena diventata X Factor Dome.

X Factor 2019 a Monza

21.18 - Si parte: Monza in the Sky con X Factor 2019.

X Factor 2019 a Monza

21.15 - Ci siamo: X Factor Dome tutto esaurito per il debutto dei Live.

Il pubblico di X Factor

21.11 - Conto alla rovescia: tutto pronto per partire. Sfera attraversa il Dome tra gli applausi del pubblico.

21.07 - Anche il pubblico è protagonista nel nuovo Dome di Monza con la telecamera aerea che vola sulla platea: per quanto riguarda il palco, sono 800 metri quadrati.

Le telecamere del Dome

20.59 - Un quarto d’ora all’inizio dei Live da Monza: ancora tempo di foto.

Dietro le quinte di X Factor

20.51 - I fan dei concorrenti arrivati ai Live si preparano a sostenere i loro cantanti. E qualcuno si abbandona alle foto ricordo del debutto.

I fan di Comete a Monza

20.49 - Meno di mezz’ora all’inizio del Live, l’X Factor Dome di Monza inizia a riempirsi.

X Factor Dome al debutto

