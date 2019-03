Libri, a spasso per Monza guidati da una rana: ecco la guida turistica per bambini

Guida turistica di Monza per bambini (Foto by Carla Colmegna)

È nata una guida turistica per i bambini delle scuole primarie che potranno andare a spasso per Monza accompagnati da una rana. L’animaletto verde campeggia in copertina del manuale di viaggio scritto e disegnato da due brugheresi - Stefania Scaini ed Ellen Locatelli, autrice e illustratrice - e una monzese, Elisabetta Scotti grafica. Edita da Arpeggio libero di Lodi, la guida sarà un mezzo per aiutare le famiglie e i bambini a scoprire la città di Monza attraverso aneddoti, leggende, racconti storici, giochi e indovinelli, ma vuole essere anche un utile aiuto per gli insegnanti che vorranno avvicinare i propri studenti alla conoscenza della storia della città.

Milano, Roma, Venezia, Mantova, Palmanova, Matera e Bologna hanno già avuto scritta e disegnata la mappa prima di Monza.



Il viaggio che i piccoli potranno fare seguendo le indicazioni del manuale è nel cuore della città. L’itinerario proposto dalle autrici segue infatti largo Mazzini, il Lambro, via Italia e poi il parco di Monza. I bambini, leggendo, disegnando e giocando tra le pagine, potranno incontrare la regina Teodolinda, Agilulfo, visitare i luoghi dove srogeva l’antico castello, tesori, alberi giganteschi e la villa reale.

“La guida di Monza per piccoli turisti”, questo il titolo del volumetto, verrà presentata sabato 30 marzo in Villa reale alle 17 nell’ambito di “Mirabello cultura 2019” con tanti bambini ospiti e Ettore Radice a condurre il pomeriggio.

