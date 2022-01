La Villa reale di Monza protagonista sui social e in biglietteria: 2mila visitatori nel weekend Tra il sabato e la domenica e soprattutto nel mese di gennaio la Villa reale di Monza è diventata protagonista di Instagram. Una visibilità confermata alle biglietterie: solo nella giornata di domenica 30 gennaio si sono registrati 1.339 visitatori ed erano stati 728 quelli di sabato 29 gennaio. Per un totale di 2.067.

Quarantaduemila post per l’hashtag #villarealemonza, altri quarantamila per #reggiadimonza e 63mila per #villareale. Certo, non tutti del weekend ma tra il sabato e la domenica e soprattutto nel mese di gennaio la Villa reale di Monza è diventata protagonista di Instagram.

Una visibilità confermata alle biglietterie: solo nella giornata di domenica 30 gennaio si sono registrati 1.339 visitatori. Erano stati 728 quelli di sabato 29 gennaio, per un altro weekend da più di 2mila visitatori (2.067). Quello che negli uffici del Consorzio considerano uno “dei risultati più importanti dalla riapertura della Reggia avvenuta lo scorso 29 maggio”.

Successo anche per l’esordio di ‘Il Giro di Monza in 60 giorni’, il passaporto turistico lanciato dal Comune che permette di visitare i principali monumenti della città a tariffe scontate.

Alla Villa Reale sono stati sottoscritti 280 ‘passaporti’ utili per entrare a tariffa ridotta ai Musei Civici (5 sottoscrizioni), al Museo del Duomo (30 sottoscrizioni) e all’Autodromo Nazionale di Monza (28 sottoscrizioni) per un totale di 343 complessivi emessi.

“È un risultato eccezionale - commenta il sindaco e presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza, Dario Allevi - ed è la conferma di un trend in crescita che, dalle aperture straordinarie di Natale in poi, si sta consolidando sempre di più”.

