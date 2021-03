La monzese Federica Fontana ambasciatrice della challenge che fa scalare le montagne Svizzera Turismo ha lanciato la “Peak challenge” per celebrare due importanti traguardi raggiunti dalle donne: ambasciatrice italiana dell’evento è la monzese Federica Fontana.

La monzese Federica Fontana, conduttrice televisiva, insegnante di yoga, appassionata di sport e di montagna, insieme all’alpinista altoatesina Johanne Ratschiller, è l’ambasciatrice italiana della campagna 100% Women Peak Challenge indetta da Svizzera Turismo per ricordare due importanti anniversari: il cinquantesimo di introduzione del voto femminile nella confederazione elvetica e l’impresa della britannica Lucy Walker che centocinquanta anni fa, con una lunga gonna in flanella, proprio come si addiceva a una dama vittoriana, fu la prima donna a scalare il Cervino.

Il progetto di Svizzera Turismo vuole dare un volto alle donne nel turismo, invitarle a intraprendere nuove avventure e a vivere insieme esperienze turistiche, concentrandosi in particolare su sport outdoor e di montagna, di grande importanza durante e dopo la pandemia. In pratica, si invitano alpiniste di tutto il mondo a scalare le quarantotto cime più alte della Svizzera, in formazioni tutte al femminile, con una guida alpina femminile o come cordata autonoma, dall’8 marzo all’8 settembre 2021.

Sei mesi di tempo per arrivare sulle cime più belle delle Alpi elvetiche di cui la più celebre è l’iconico Cervino, condiviso con l’Italia, con i suoi 4478 metri di altezza.

Montagna Lucy Walker donne alpinismo - foto Svizzera Turismo

“La Peak Challenge - spiegano gli organizzatori - intende rappresentare un’esperienza e una sfida collettiva, non una competizione tra donne. Per questo la partecipazione è aperta davvero a tutte le scalatrici e tutte le cime possono essere scalate da diversi gruppi”.

In questa esperienza Federica Fontana, frequentatrice abituale dell’Alta Engadina, ha scelto di cimentarsi con la salita al Breithorn (4.164 metri) per raccontare ed esplorare un’altra perla delle Alpi svizzere, Zermatt.

“Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e di coinvolgere le mie amiche in questa avventura: la mia sarà una sfida corale” ha dichiarato.

Classe 1977, madre di due bambini, Federica Fontana pratica tantissimi sport: dal running allo sci di fondo, prediligendo quelli che le permettono di vivere la montagna, una delle sue grandi passioni.

“La montagna – spiega - significa natura, libertà di movimento e uno stile di vita sano, rispettoso dell’ambiente e del benessere psico-fisico, aspetti che sono da sempre centrali per me” .

Fiduciose della buona riuscita dell’iniziativa sono le prime donne della montagna svizzera, in qualità di partner tecnici. “Nella mia attività da guida di montagna ho constatato spesso che le alpiniste in una cordata femminile sanno affrontare le sfide in modo rilassato”, ha sottolineato Rita Christen, presidente dell’Associazione svizzera delle guide di montagna.

Con lei Françoise Jaquet, presidente del Club Alpino Svizzero: “Spero davvero che la 100% Women Peak Challenge incoraggi tantissime alpiniste a lanciarsi in questa iniziativa e scalare tutte insieme le nostre cime”. La Peak Challenge si potrà seguire sul sito interattivo peakchallenge.myswitzerland.com.

