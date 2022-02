Inno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026: la sfida è made in Brianza , leggi i testi e ascolta i brani Arisa e Malika Ayane a Sanremo hanno dato voce alle due canzoni finaliste per diventare l’inno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Una sfida made in Brianza: “Fino all’Alba” è stato presentato dal corpo musicale di Seveso, mentre tra le firme di “Un po’ più in là”, proposto da Cpm Music Institute di Milano, c’è la vimercatese Veronica Gori, 21 anni di Velasca.

Arisa e Malika Ayane a Sanremo hanno dato voce ai testi e si è aperto il voto per la scelta dell’inno dei giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Ma forse non tutti sanno che in ballo c’è anche una sfida brianzola.

Perché il brano “Fino all’Alba” è stato presentato dal corpo musicale di Seveso, mentre tra le firme di “Un po’ più in là”, proposto da Cpm Music Institute di Milano, c’è la vimercatese Veronica Gori, 21 anni di Velasca (come tiene a sottolineare). Ex studentessa del liceo scientifico Banfi di Vimercate e della Scuola di Musica Luigi Piseri di Brugherio che ha frequentato per sei anni.

Fino al 22 febbraio è possibile votare online per una delle due canzoni finaliste sul sito ufficiale Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

I due brani sono stati portati al Festival di Sanremo:ad Arisa è stato affidato il testo made in Seveso, mentre Malika Ayane ha cantato quello del Cpm (che è nato “da un’improvvisazione al pianoforte, sulla quale ognuno di noi intonava una melodia o dei cori e creava diversi ritmi percuotendo le gambe o il tavolo”, ha detto Veronica che ha lavorato Gaetano Chirico, Giovanni Muggeri, Marco Pezzali).

"Un po' più in là" e "Fino all'alba": due pezzi che saranno votati per diventare l'Inno di #MilanoCortina2026

A voi quale piace di più?

La clip integrale qui→ https://t.co/eUQvYbXUDV #Sanremo2022@ARISA_OFFICIAL @malikayane pic.twitter.com/PXLio7hqpy — RaiPlay (@RaiPlay) February 3, 2022

ASCOLTA Fino all’alba cantata da Arisa

FINO ALL’ALBA

Brano proposto dal Corpo Musicale “La Cittadina” di San Pietro Martire

Era un ragazzo come noi

Che aveva un sogno nel cassetto

Voleva essere un eroe

Senza costume né mantello



Sognava di toccar le nuvole

E di volare con le aquile

Ma lui poteva solo correre

E continuare a sognare

Siamo noi, siamo solo noi

Non c’è bandiera che ci limiti

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba

Velocità

e il vento che va

Non ti voltare, non ti fermare

Fino all’alba…Fino all’alba…

E c’era un cielo limpido

Come dipinto col pastello

E quel ragazzo era un eroe

Ma senza maschera e mantello

Scendeva forte come un fulmine

Tra le montagne con le aquile

Aveva un cuore incontenibile

E gli occhi pieni di emozione

RIT.

Se guardi, c’è un mondo di supereoi

Ragazzi …del mondo intorno a noi

Nei loro sguardi, è oggi che si ferma il tempo

Nei loro sogni, è lì che tutto trova un senso

RIT.

ASCOLTA Un po’ più in là cantata da Malika Ayane

UN PO’ PIU’ IN LA’

Brano proposto dal CPM Music Institute di Milano

CORO

Uwo - uwo - uwo

Uwo - uwo - uwo

Uwo - uwo - uwo

Uwo - uwo - uwo

CANTATO

Partire non basta mai,

è all’arrivo che scopri chi sei.

Cadere è un attimo...

fermarsi è facile.

Mirare più in alto,

vincendo su un altro,

non è una cosa più grande di te!

Abbraccia quel sogno, accendi quel lampo

sapendo che in fondo ce la puoi fare.

Basta spingersi un po’più in là

spingersi un po’ più in là

solo spingersi un po’più in là

spingersi un po’più in là

Uwo - uwo - uwo

Uwo - uwo - uwo

Uwo - uwo - uwo

Uwo - uwo - uwo

L’arrivo non cambia mai,

è la somma di quello che fai

in ogni momento del magico gioco che tu hai deciso di vivere

dove conta soltanto se riesci a spostare il tuo limite un po’ più in là.

Uwo - uwo - uwo



Un po’ più in là

un po’ più in là

poco a poco più in là

un po’ più in là

