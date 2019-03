Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Cappella Espiatoria (Foto by Fabrizio Radaelli)

Giornate Fai di primavera 2019: ecco i tesori da scoprire a Monza e Brianza La cappella espiatoria a Monza, Villa Zendali a Vedano al Lambro e poi Palazzo Rasini a Cavenago Brianza e Villa Gallarati Scotti a Oreno: ecco i tesori che saranno visitabili il 23 e 24 marzo per le Giornate Fai di primavera.

Tornano le Giornate Fai di Primavera. Due giorni, il 23 e 24 marzo, per un evento nazionale giunto alla ventisettesima edizione che aprirà al pubblico oltre 1100 siti in 430 località italiane. Nella nostra provincia saranno quattro i luoghi che si sveleranno alla curiosità dei visitatori: la cappella espiatoria a Monza, Villa Zendali a Vedano al Lambro e poi Palazzo Rasini a Cavenago Brianza e Villa Gallarati Scotti a Oreno.

Due eventi curati dai volontari della delegazione Fai di Monza che ha voluto dedicare l’edizione di quest’anno alla figura di re Umberto I di Savoia. «Questi due luoghi ci consentono di far luce su alcuni aspetti della figura pubblica del re, ma anche sulla ricaduta che la sua presenza ebbe sulla vita quotidiana di Monza e Vedano», spiega Elena Colombo, capo delegazione del Fai di Monza.

Una veduta di villa Zendali, a Vedano al Lambro (foto «La Fucìna»)

Ad aprire le porte della Cappella espiatoria e di Villa Zendali ci saranno, oltre ai volontari del Fai, anche gli apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole superiori che condurranno i visitatori alla scoperta dei tesori conservati. Settanta gli allievi provenienti da cinque scuole: Mosè Bianchi, Olivetti e liceo classico Dehon di Monza, il liceo scientifico Enriques di Lissone e l’istituto Martino Bassi di Seregno.

Negli spazi di Villa Zandali sarà possibile ammirare anche la collezione di oggetti, cimeli e documenti del periodo umbertino, concessi dalla Collezione sabauda. Dipinti, sculture ma anche lettere autografe e persino i telegrammi che vennero inviati alle prefetture d’Italia per informare del ferimento a morte di re Umberto.

Il gruppo Fai del Vimercatese propone la visita di altre due straordinarie ville di delizia: Palazzo Rasini a Cavenago Brianza, oggi sede del Comune, e Villa Gallarati Scotti a Oreno di Vimercate.

Palazzo Rasini a Cavenago

Una dimora ricca di affreschi di pregio e decorazioni preziose, Palazzo Rasini si apre al pubblico e soprattutto ai più piccoli. Qui verranno proposte visite guidate per i più piccoli, con laboratori creativi che si svolgeranno sabato 23 marzo, alle 14, 15 e 16, e domenica 24 alle 10.30,11.30, 14.30 e 15.30. Per iscrizioni: vimercatese@gruppofai.fondoambiente.it. A Oreno, invece, si potrà ammirare l’eleganza neoclassica di Villa Gallarati Scotti, ristrutturata dal celebre architetto Simone Cantoni.

Sarà possibile accedere ai quattro siti dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17) in tutti e due i giorni di apertura. Per conoscere tutte le informazioni, gli indirizzi e i luoghi aperti in occasione delle Giornate di primavera, è possibile consultare il sito giornatefai.it.Ingresso a offerta libera (2-5 euro).

Villa Gallarati Scotti

