Forza e futuro a Mimumo di Monza con le “Cellule” di Walter Puppo Al Micromuseo di Monza (Mimumo) fino a mercoledì 7 aprile si può ammirare ogni giorno, a qualsiasi ora, dietro la vetrina, “Cellule”, un lavoro dell’artista Walter Puppo.

Una nuova opera in mostra al MicromuseoMonza di via Lambro 1, ospitato in una dimora che fin dal ’300 si affaccia sul retro del Duomo. Fino a mercoledì 7 aprile si può ammirare ogni giorno, a qualsiasi ora, dietro la vetrina, “Cellule”, un lavoro dell’artista Walter Puppo. Sono cellule che si moltiplicano, si replicano e volteggiano in mondi sconosciuti richiamando un’esistenza non terrena e trascendente.

Monza Mimuno Walter Puppo

Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1984, Puppo si è già cimentato nella raffigurazione delle cellule nell’ “ossessionante ricerca di una forma assoluta” richiamandosi, però, alla poesia. Un suo “Polittico Cellule” è stato donato nel 2011 al museo Masaccio di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.

Monza Mimuno Walter Puppo

“La forma circolare - spiega l’artista - riporta a visioni arcaiche, pietre, isole e organismi strettamente legati alla natura. Ogni opera è una illusione, un momento del fare manuale e concettuale”.



I colori sono diversi, possono essere brillanti ma anche spenti perché le cellule sono diverse nelle forma ma tutte quante esprimono futuro e forza anche quando fanno presagire un possibile cedimento.



“Le cellule - ha scritto Claudia Migliore, critico d’arte - esistono, sono vere, reali, indenni alla distruzione temporale, anche a quella della memoria. Si fanno avanti non con gentilezza, ma con la giusta prepotenza, di vita poi di opera d’arte”.

