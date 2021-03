Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Festival di Sanremo 2021: Fiorello e Matilda De Angelis omaggiano Leali col duetto su “Ti lascerò” Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021 omaggio a Fausto Leali con il duetto tra Fiorello e Matilda De Angelis, co-conduttrice di serata, che insieme hanno interpretato “Ti lascerò”

In una serata lunga cinque ore, con solo 13 big in gara e l’ultimo che si è esibito ben oltre l’1 di notte, il Festival di Sanremo 2021 ha regalato una chicca: l’omaggio a Fausto Leali con il duetto tra Fiorello e Matilda De Angelis, co-conduttrice di serata. Hanno cantato “Ti lascerò”, che al festival aveva vinto nel 1989 con Anna Oxa al fianco al cantante lesmese d’adozione.

Tra i due ha brillato particolarmente l’attrice bolognese, che ha in curriculum un disco inciso ai tempi della scuola oltre a esperienze cinematografiche che la stanno confermando tra le giovani migliori del panorama internazionale. Classe ’95, aveva esordito ventenne nel film Veloce come il vento con Stefano Accorsi (che vanta un particolare monzese) e l’anno scorso ha girato la serie HBO The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Fiorello ha interpreato anche altri classici sanremesi da Grazie dei fior a Se stasera sono qui. La prima classifica, coi voti della giuria demoscopica, vede in testa Annalisa davanti a Noemi e Fasma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA