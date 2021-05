“Dalla Brianza al Mondo: lo scrittore Eugenio Corti” nel parco di villa Filippini a Besana Si intitola “Dalla Brianza al Mondo: lo scrittore Eugenio Corti” il percorso storico-letterario che sarà inaugurato il 2 giugno nel parco di villa Filippini a Besana, la città dello scrittore.

La Pro loco di Besana in Brianza in collaborazione con la neonata associazione besanese “Virgilio” e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in occasione del centenario della nascita dello scrittore Eugenio Corti e nell’ambito delle iniziative per l’“Anno Cortiano” organizza la mostra biografica-letteraria “Dalla Brianza al Mondo: lo scrittore Eugenio Corti”. La mostra è articolata in un ciclo di pannelli espositivi curati dalla “Fondazione Costruiamo il Futuro”. Sono state scelte pagine e immagini dell’opera e della vita di Corti per comunicare alle nuove generazioni i valori, le caratteristiche e gli elementi fondanti del presente cercandoli nella memoria della Brianza e di Nomana alias Besana nel “Cavallo Rosso”, lì dove si colloca la storia della famiglia Riva.

La mostra verrà allestita all’aperto, lungo i viali del parco di villa Filippini. L’inaugurazione si terrà mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, alle 10.30 durante la cerimonia per la consegna della costituzione e del tricolore ai diciottenni besanesi. La rassegna si potrà visitare nei finesettimana del 5-6 giugno e del 12-13 giugno negli orari di apertura del parco. L’iniziativa è un’anteprima di quello che in modo ancor più dettagliato verrà rappresentato nel “Centro Studi Eugenio Corti”, in fase di allestimento presso il polo culturale di Villa Filippini, a cura della Pro Loco di Besana, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare l’opera e la figura di questo “gigante” della letteratura italiana.

