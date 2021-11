Cinema: Silvio Soldini a Monza per presentare il film “3/19” Il regista Silvio Soldini e l’attore Francesco Colella martedì 16 novembre a Monza per la presentazione del film “3/19”: appuntamento al Capitol.

Il regista Silvio Soldini e l’attore Francesco Colella saranno presenti martedì prossimo, 16 novembre, al Capitol Anteo spazioCinema alla proiezione delle 20 del loro film 3/19. Successivamente, attorno alle 22, stimolati dal critico cinematografico Andrea Valmori, parteciperanno a un dibattito riguardante le tematiche della pellicola nel quale il pubblico potrà interagire. La vicenda narrata vede protagonista un’avvocatessa di successo, Camilla (interpretata da Kasia Smutniak), che in una notte di pioggia ha un incidente stradale di cui non sa se è responsabile.

Per cercare di ricostruire l’identità e la vita della vittima del sinistro, trovata senza documenti, Camilla stringe amicizia con il direttore dell’obitorio (interpretato da Colella) e in questo percorso impara a conoscere meglio sé stessa. “Camilla -sottolinea Soldini parlando del suo personaggio- è una donna a prima vista implacabile, ma con un dolore seppellito dentro, un segreto da cui nasce una cosa nuova. Una donna che a un certo punto sente di dover cambiare, che si mette in contatto con una parte di sé stessa che in fondo ancora non conosce, e la lascia venire a galla”. I biglietti costano 9 euro (interi); 6,50 (ridotti) e 5,50 (Amici del Cinema).

