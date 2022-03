Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Vittorio Sgarbi in Villa reale nel 2016 (Foto by Fabrizio Radaelli)

Arte: apre alla Reggia “Artisti d’Italia”, la mostra curata da Vittorio Sgarbi Fino al 25 aprile il Belvedere della Reggia di Monza ospita la mostra “Artisti d’Italia”, una nuova edizione del progetto “I Mille di Sgarbi”, curato dal critico e storico dell’arte ferrarese.

Presentazione venerdì 25 marzo per la mostra “Artisti d’Italia” che la Reggia di Monza ha deciso di ospitare al Belvedere fino al 25 aprile.

Si tratta di una nuova edizione del progetto “I Mille di Sgarbi”, curato dal critico e storico dell’arte ferrarese: nei mesi scorsi l’associazione Lo Stato dell’arte ha aperto un bando per selezionare gli artisti che avrebbero poi preso parte alla mostra. Nelle scorse settimane Vittorio Sgarbi e il suo staff hanno scelto gli artisti e le opere che fanno parte del progetto monzese: si tratta di 200 opere di 100 artisti, di qualunque provenienza e di qualsiasi curriculum espositivo.

“Il visitatore potrà immergersi in un universo carico di memorie, suggestioni, elementi biografici e autobiografici, fantasie e provocazioni, rendendo ogni opera un punto di interconnessione tra realtà e interiorità, tra mondo esterno e anima degli artisti - dice la presentazione della mostra - . Pittura, disegno, scultura e fotografia danno vita ad un percorso che mette a confronto gli esiti di tante ricerche artistiche di qualità”.

L’inaugurazione di venerdì è soltanto su invito. Poi le porte si apriranno come nei mesi scorsi soltanto in occasione del calendario di visita della Villa reale, quindi il sabato, la domenica e nei festivi, dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso un’ora prima). Il biglietto della mostra - 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto - permette di visitare anche gli appartamenti della Reggia monzese. Tutti i visitatori con età superiore a 12 anni dovranno esibire il green pass rafforzato e indossare, per tutta la durata della visita, la mascherina.

