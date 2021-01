Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arscode, il gioco dell’arte che parla anche di Monza e Brianza Un gioco da tavolo dedicato all’arte contemporanea e al collezionismo: lo ha ideato Vanillaedizioni e coinvolge anche artisti di Monza o che hanno conosciuto da vicino la Brianza.

Si chiama ArsCode il nuovo gioco da tavola che fa dell’arte contemporanea una sfida per tutta la famiglia. Lo scopo del gioco è costruire la propria collezione d’arte acquistando le opere di maggior valore e sbaragliando così la concorrenza degli altri collezionisti.

Nella scatola sono contenute 84 carte opera ciascuna dedicata a un’opera d’arte contemporanea, con il nome dell’artista e il prezzo di acquisto. Per creare il mazzo delle carte opera sono stati coinvolti quarantadue artisti, che hanno messo a disposizione alcune delle loro opere. Tra loro anche Andrea Cereda e Jasmine Pignatelli, artisti conosciuti dai monzesi. Le loro installazioni, infatti, sono state scelte per la seconda edizione di [email protected] Monza arte diffusa, che si è svolta la scorsa estate. Andrea Cereda è autore dell’opera “Custodi”, gusci di carriola adagiati nel prato di ingresso al santuario delle Grazie, e che l’autore ha voluto donare alla comunità francescana. Con lui nel mezzo degli artisti di ArsCode anche Jasmine Pignatelli, anche lei protagonista di [email protected] con l’opera diffusa “Le Flaneur”, affissioni pubblicitarie che richiamavano il codice Morse e alcuni brani musicali. E poi oltre [email protected] la monzese Elisa Cella oppure Vanni Cuoghi, che ha spesso esposto a Monza con M.Ar.Co. e alla galleria Caldirola, così come Vincenzo Marsiglia.

La scatola di Arscode

«Questo gioco è in realtà anche un progetto culturale di diffusione dell’arte contemporanea, capace di far conoscere gli artisti contemporanei e di presentare le loro opere anche da un punto di vista didattico», spiega l’ideatore Diego Santamaria, savonese che dal 2005 è titolare della casa editrice Vanillaedizioni, specializzata in arte contemporanea.

