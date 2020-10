WRC a Monza: l’autodromo (e il lago di Como) ospiteranno la tappa finale del Mondiale Rally. Con il sogno Valentino Rossi L’Aci Rally Monza, in programma dal 4 al 6 dicembre, sarà valido come prova conclusiva del Campionato del Mondo Rally.

L’ultima tappa del FIA World Rally Championship 2020 sarà a Monza. È quanto ha annunciato Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza, a seguito della conferma che il circuito sarà sede dell’appuntamento conclusivo del Campionato del Mondo Rally. Spiega Redaelli: «L’autodromo sarà teatro dell’ultima tappa del FIA World Rally Championship dal 4 al 6 dicembre 2020. Per noi è un motivo di grande orgoglio poter collaborare con Automobile Club d’Italia, Federazione dell’Automobilismo sportivo, all’organizzazione della manifestazione insieme a Aci Sport, che assiste Aci nel mondo delle corse e curerà l’aspetto logistico-organizzativo del rally. L’incarico ricevuto è la dimostrazione della fiducia che l’Automobile Club Italia e il suo presidente Angelo Sticchi Damiani ripongono nel nostro operato».

I l circuito brianzolo sara’ il cuore pulsante della corsa ospitando oltre al quartier generale della gara e al parco assistenza, anche due delle tre tappe programmate, mentre la terza è prevista nella zona di Como, nella zona del Lecchese.L’annuncio è arrivato proprio mentre il Mondiale sta facendo tappa in Sardegna, con il Rally d’Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello sport, Aci ha chiesto agli organizzatori uno sconto (organizzare una prova iridata varia dai 2 ai 4-5 milioni di euro) e la possibilità di avere almeno la tappa del Mondiale anche nel 2021 per ammortizzare le spese. E sempre la rosea tiene ancora viva l’affascinante idea di vedere Valentino Rossi sulla pista monzese: «In molti me lo hanno chiesto e la cosa non era nei miei programmi perché pensavo di rifare la 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi come l’anno scorso, ma un rally mondiale sarebbe interessante: ci penserò» ha detto Valentino alla Gazzetta.

Valentino Rossi impegnato sulla pista di Monza

«Abbiamo dato prova - prosegue Redaelli - di una capacità organizzativa eccellente e un’attenzione e cura alla sicurezza già nel primo evento internazionale successivo al lockdown nel tempio della velocità, accogliendo a settembre la Formula 1 per il Gran Premio d’Italia. Contribuire all’organizzazione del round conclusivo del mondiale rally sarà per noi una sfida. La affronteremo ben coscienti di avere tutti i requisiti per portare a termine un evento di successo. L’Aci Rally Monza sarà inoltre una importante occasione per la realtà lombarda, che ci è sempre stata vicino attraverso le sue Istituzioni, fornendo una vetrina mondiale non solo ai partner che vorranno sostenere l’appuntamento WRC ma anche a tutti i territori interessati dalla manifestazione”.

