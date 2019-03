Volley: il Vero Monza vince con Modena, Saugella batte Casalmaggiore. E mercoledì torna l’Europa Domenica di grandi soddisfazioni per il Vero Volley Monza: i ragazzi di Fabio Soli hanno espugnato il Pala Panini di Modena con un bel 3-1 contro lo Zar Zaytsev e compagni, la Saugella ha battuto a domicilio la Pomì Casalmaggiore. Mercoledì torna l’Europa.

Nella decima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca il Vero Volley ha vinto a Modena con parziali di 22-25, 26-28, 25-20, 18-25 sull’Azimut Leo Shoes. Attacco, muro e difesa alla base del successo con regia precisa di Orduna (Mvp della gara) per servire Buchegger, Botto e Dzavoronok (20 punti per il primo, 15 per gli altri due). Da segnalare Yosifov a muro (7 finali) che, insieme a Beretta (3 personali), ha scardinato le certezze della squadra di Velasco.

“È andata molto bene direi – ha commentato lo schiacciatore Iacopo Botto - Portiamo a casa tre punti preziosissimi in casa di Modena. Forse non molti se lo aspettavano, ma noi ci tenevamo tanto a fare bene dopo la sconfitta in Challenge Cup contro Lisbona. Domani si torna in palestra per preparare la sfida di ritorno contro i portoghesi in cui cercheremo di dare il massimo per riscattarci. Dopo la vittoria di stasera dobbiamo riposare e focalizzarci sull’importante match che ci aspetta mercoledì”.

Domenica bestiale anche per la Saugella di Miguel Angel Falasca che ha superato Casalmaggiore con parziali di 21-25, 25-20, 17-25, 20-25. Mvp di giornata è Orthmann, poi a referto 4 ace di Hancock, 1 di Ortolani in aggiunta agli ottimi turni di Buijs e Adams mentre a muro protagoniste Devetag e Buijs.

Monza torna in campo mercoledì nelle gare di ritorno delle semifinali di Challenge Cup: il Vero Volley a Lisbona per ribaltare l’andata con lo Sporting, le ragazze alla Candy Arena (ore 20.30) contro il Le Cannet battuto una settimana fa.

