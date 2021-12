Villasanta, torna l’Allenamento di Natale: la corsa benefica è il 18 dicembre, quasi mille gli iscritti A Villasanta torna l’ormai tradizionale Allenamento di Natale. L’evento è in programma sabato 18 dicembre: l’edizione numero 15 è “in presenza” e conferma la vocazione benefica.

Torna puntuale dicembre e a Villasanta anche l’ormai tradizionale Allenamento di Natale. L’evento è in programma sabato 18 dicembre: l’edizione numero 15 è ‘in presenza’, dopo la versione virtuale per l’emergenza covid, e conferma la vocazione solidale. Parte del ricavato infatti è destinato alla San Vincenzo per le famiglie villasantesi in difficoltà.

L’allenamento è ideato e da sempre organizzato da Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport, con il Gruppo Podistico Villasantese (GPV) in collaborazione con il gruppo Solo un passo dopo l’altro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Ballabio 2410 e con il patrocinio del Comune di Villasanta.

La base è in piazza Martiri della Libertà, davanti al Comune: alle 15 partenza, in sicurezza, alla volta del Parco di Monza: gli iscritti sono già quasi mille, le registrazioni sono ancora aperte sul sito degli organizzatori al costo di 5 euro. Sarà obbligatorio indossare la mascherina prima della partenza, per i primi 500 metri del percorso e al termine dell’allenamento, oltre a dover rispettare il distanziamento sociale. I camminatori percorreranno circa 4 km mentre per i runner è previsto un giro da 8 km.

“Quindici anni fa Michele di Affari&Sport ha avuto un’idea e l’ha portata avanti con grande costanza, raggiungendo risultati eccezionali. Al di là della manifestazione sportiva in sé stessa e dei risvolti solidali, Michele è un commerciante che con questa iniziativa ha arricchito il territorio -ha detto Luca Ornago, sindaco di Villasanta, alla presentazione - Un dettaglio di grande rilievo per noi dell’amministrazione che abbiamo subito capito che la portata dell’evento va oltre lo sport ed il sociale. Per questo, noi come istituzioni abbiamo sempre partecipato attivamente e apriamo sempre le porte a chi, come Michele, contribuisce alla crescita del territorio”.

“Noi del GPV partecipiamo agli eventi organizzati da Michele Cecotti Affari&Sport già da un po’ di tempo - il pensiero di Elio Riboldi, presidente del Gruppo Podistico Villasantese -. L’idea è quella non solo di dare una mano a lui, ma a tutto lo sport villasantese e alla comunità sposando progetti solidali, un tema molto caro anche a Michele che ha sempre collaborato per dare una mano ai più deboli”.

“Quest’anno abbiamo a disposizione per la realizzazione dell’Expo relativa all’Allenamento di Natale la piazza più importante di Villasanta. Anche questo è un valore aggiunto, non solo per la sicurezza sanitaria, essendo molto più ampia e potendo accogliere 150 mq di esposizione, ma anche per la storicità della piazza”, fa sapere Paolo Pizzaballa Segretario del Gruppo Podistico Villasantese.

Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport: “Ringrazio l’amministrazione comunale di Villasanta per averci accolti. È la 15esima volta che riusciamo a far sbocciare questo evento, grazie alle istituzioni, ai volontari, agli sponsor e agli amici che contribuiscono. Il messaggio che vorrei che passasse è che non ci si deve fermare ma che con le dovute tutele abbiamo il dovere di andare avanti, anche per le generazioni future. Io sogno che questo evento possa crescere ancora di più e diventare una festa che aiuti anche i commercianti a crescere. L’Allenamento di Natale è anche una occasione per fare del bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA