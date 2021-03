Tennis, Baldi-Bianchi hanno vinto il torneo di doppio misto a Seregno Lucilla Baldi e Mauro Bianchi hanno vinto il torneo di doppio misto di tennis che si è svolto a Seregno

Lucilla Baldi e Mauro Bianchi hanno vinto domenica 14 marzo il torneo di doppio misto svoltosi a Seregno, sui campi della sede di piazzale Olimpico del Tennis Club Seregno, valido per la fase uno delle qualificazioni regionali dei campionati italiani promossi dalla Fitpra, circuito del tennis amatoriale. Sedici sono state le coppie che hanno composto il tabellone della manifestazione. Baldi e Bianchi si sono imposti, superando nell’atto decisivo della competizione Paola Carissoni e Paolo Sironi, con il punteggio di 2-4, 4-1, 11-9. In semifinale, la formazione regina aveva piegato la concorrenza di Marcella Mensi e Massimiliano Giunchi, con lo score di 1-4, 4-3, 12-10, mentre Sironi e Carissoni avevano avuto la meglio su Sabrina Codeluppi e Stefano Pissavini, fermati facilmente con un duplice 4-2. La formula prevedeva la disputa di incontri al meglio dei tre set, con i primi due parziali giocati sulla distanza dei quattro game ed il terzo articolato in un match tiebreak, al meglio dei dieci punti. L’appuntamento si è inserito in un calendario di gare molto ricco, che sta interessando un po’ tutto il territorio regionale. La Fitpra ha programmato tabelloni di singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto, che contemplano una prima fase di qualificazione, che dovrà esaurirsi entro fine marzo, una seconda fase, il cui calendario è in corso di aggiornamento, ed infine il master nazionale, fissato per il 4, 5 e 6 giugno, in un centro federale estivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA