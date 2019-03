Sport senza barriere: Csi Milano premia Norberto Erba e Sga Lissone Un riconoscimento speciale: il Csi Milano ha assegnato a Norberto Erba, presidente dello SGA Lissone, il premio “Fa’ la cosa giusta” per il suo impegno in campo sportivo, sociale e culturale.

Un riconoscimento speciale: il Csi Milano ha assegnato a Norberto Erba, presidente dello SGA Lissone, il premio “Fa’ la cosa giusta” per il suo impegno in campo sportivo, sociale e culturale. È stato consegnato nella cerimonia nell’Auditorium Testori a Palazzo Lombardia nell’ambito della manifestazione “Campione nella Vita 2019” che ha distribuito 50 premi e quelli alla memoria ad Andrea Ancidei e Walter Pirovano. Presenti anche il sindaco lissonese Concettina Monguzzi e l’assessore allo Sport Renzo Perego, amici, familiari e i componenti della giuria d’onore, presieduta da don Mario Antonelli.



Csi premia Norberto Erba presidente dello SGA Lissone

(Foto by Chiara Pederzoli)



“Educatore appassionato, da sempre si è distinto per la sua empatia con i più giovani e per la sua impagabile capacità di oltrepassare barriere e ostacoli di carattere generazionale, culturale e sociale – recita la motivazione del premio speciale “Fa’ la cosa giusta” – Da due anni sostiene e aderisce al progetto Sport Inside con convinzione e grande disponibilità. Uomo generoso e determinato, da oltre otto anni guida la società sportiva di Lissone. Ha dato accoglienza a ben 10 ragazzi richiedenti protezione internazionale che hanno giocato stabilmente nelle squadre della sua società”.

Venerdì 8 marzo Norberto Erba sarà nuovamente celebrato in occasione dell’apertura di “Fa’ la cosa giusta!”, la grande fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

“Il riconoscimento a Norberto Erba è il giusto omaggio per la passione, l’energia e la dedizione con cui da sempre si adopera per lo SGA - sottolineano il sindaco Monguzzi e l’assessore Perego - sono comportamenti come i suoi che permettono ad una comunità di crescere, di sentirsi più unita ed animata dalla volontà di conoscere l’altro senza barriere e pregiudizi. Norberto Erba è proprio come viene descritto nella motivazione del premio: «Testimone e prova vivente che esiste e può esistere un mondo sportivo aperto, accogliente e al servizio della persona umana»”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA