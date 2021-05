Sovico, l’Accademia Calcio si affilia alla Torino Academy e 2 mesi di allenamenti gratis per tutti i bambini Grandi novità per la Asd che ha anche stretto una collaborazione con “Top Allenatori” che ha portato in paese Luciano La Camera, allenatore Uefa B ed ex giocatore con un trascorso nell’Arsenal, per istruire sulle nuove metodologie di allenamento.

Non smette di stupire la bella Accademia scuola calcio di Sovico che punta al divertimento valorizzando le doti dei baby calciatori grazie a collaborazioni eccellenti che strizzano l’occhio alle più divisioni più blasonate, a cominciare dalla Serie A. La società è infatti entrata a far parte della Torino Academy, il vivaio granata, e per due mesi - maggio e giugno- i calciatori dai 5 anni in su possono prendere parte a prove gratuite sui campi in erba del centro sportivo di Sovico.

Non solo. La società brianzola ha infatti stretto una collaborazione con “Top Allenatori”, il portale per allenatori di calcio; in paese nelle ultime settimane è giunto Luciano La Camera, allenatore Uefa B ed ex giocatore con un trascorso nell’Arsenal, che svilupperà insieme all’entourage sovicese un percorso di conoscenza delle nuove metodologie di allenamento.

