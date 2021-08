Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie C: Parravicini si dimette, il Renate saluta il mister Il Renate lunedì mattina ha comunicato di aver accettato le “dimissioni inderogabili” presentate dal mister Francesco Parravicini. Domenica la sconfitta casalinga con il Padova (0-3) alla prima di Serie C.

Mister Francesco Parravicini si è dimesso da allenatore del Renate. La società lo ha fatto sapere in una nota comunicata lunedì mattina, all’indomani del 3-0 casalingo subito dal Padova alla prima del girone A di Serie C.

“La società Ac Renate 1947 Srl, in data odierna informa che mister Francesco Parravicini ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da capo allenatore delle pantere - si legge - Il club nerazzurro, dopo un vertice interno, ha deciso di accettare la decisione del tecnico, che desidera ringraziare per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questo primo scorcio di stagione. Ac Renate vuole inoltre augurare a mister Parravicini le migliori fortune per il prosieguo di carriera”.

In estate il Renate aveva perso Kabashi (al Como) e nei giorni scorsi anche la mezzala Arman Rada, ceduto all’Entella e il difensore Andrea Marafini.

L’esordio in campo invece era coinciso con l’eliminazione dalla Coppa Italia per opera del Seregno.

