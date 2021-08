Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie C: mister Roberto Cevoli ritorna al Renate Il Renate ha annunciato il ritorno di mister Roberto Cevoli in panchina. Sostituisce Parravicini che lunedì ha presentato le dimissioni.

C’è il ritorno di Roberto Cevoli sulla panchina del Renate per il dopo Parravicini, il mister che aveva preso il testimone da Aimo Diana in estate e si è dimesso lunedì all’indomani della prima giornata di campionato di Serie C (0-3 dal Padova).

Cevoli torna dalle Pantere dopo i playoff conquistati nel campionato 2017/18.

Classe 1968, di cittadinanza sammarinese, dopo oltre 500 presenze da calciatore tra i Professionisti, nel 2005 ha cominciato il percorso da allenatore da Vicenza, come mister in seconda. Poi le esperienze con Foligno, Monza, Sanremese, Teuta (Albania), Reggina e Imolese. Nella stagione 2017/2018, Cevoli aveva conquistato il settimo posto in campionato.

“Il club è lieto di poter annunciare il suo ritorno sulla panchina nerazzurra fino al 30 giugno 2022, augurandogli le migliori fortune per questa seconda esperienza in Brianza”, recita la nota della società.

Primo impegno sabato 4 settembre alle 17.30 sul campo del Fiorenzuola per la seconda giornata di Serie C.

