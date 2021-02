Serie C: Lecco, il pari senza reti col Pontedera vale un passo avanti in classifica Pareggio senza reti per il Lecco contro il Pontedera nel turno infrasettimanale della Serie C. Un risultato che non entusiasma, ma che fa fare un passo avanti in classifica.

Pareggio senza reti per il Lecco contro il Pontedera nel turno infrasettimanale della Serie C. Un risultato che non entusiasma, ma che fa fare un passo avanti in classifica anche se in cima hanno vinto tutte tranne il Renate.

Come preannunciato da mister D’Agostino in conferenza stampa, i toscani si sono dimostrati una squadra abile nel non far giocare gli avversari. Solo un episodio avrebbe potuto regalare la scintilla al match ma il colpo di testa di Marzorati al 26’ ha trovato un Sarri agilissimo. Il Lecco ci ha provato ancora un paio di volte, senza fortuna. Prossima sfida in trasferta contro il Piacenza.

Calcio Serie C Lecco Pontedera - foto Ufficio Stampa

