Serie C, il Seregno pareggia con la capolista Padova e non si accontenta: «Questo risultato non ci consente di svoltare» I commenti di mister Alberto Mariani e capitan Martino Borghese dopo l’1-1 del Seregno sul campo del Padova, capolista di Serie C.

Il pareggio sul campo del Padova, capolista del girone A del campionato di serie C, che fin qui aveva ottenuto soltanto vittorie, è stato paradossalmente accolto con un po’ di rammarico dall’ambiente del Seregno. Questo vuoi per la qualità della prestazione offerta dagli azzurri, che nella ripresa hanno messo sotto i veneti ed hanno creduto di poter conquistare anche la posta piena in palio, vuoi per l’annullamento prima del pareggio di una rete di Andrea Cocco, per il classico fallo di confusione in mischia, circostanza che è andata ad aggiungersi all’elenco, ormai lungo, di contestazioni arbitrali in questa prima parte della stagione.

«Non siamo soddisfatti - ha ammesso al termine il tecnico Alberto Mariani - Questo risultato non ci consente di svoltare. Abbiamo approcciato male, soffrendo nella prima mezz’ora, ma dopo siamo usciti bene ed avremmo meritato di più. Ora dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. La classifica a questo punto la guarderemo più avanti».

Analogo il pensiero del capitano Martino Borghese: «Noi non ci fissiamo obiettivi, ma non abbiamo limiti. L’unica idea di società, che parte dal nostro presidente e dal nostro direttore generale, è di lavorare ogni giorno sul terreno di gioco, come se fosse sempre una finale. Se abbiamo iniziato male è solo colpa nostra, anche se alcuni episodi, come quello di oggi, sono fatti».

La divisione della posta ha consentito al Seregno di rimanere ai margini della zona playoff. Ora gli azzurri sono attesi domenica 10 ottobre, alle 14.30, dal confronto interno allo stadio Ferruccio contro il Mantova.

