Serie B, Ternana-Monza LIVE dalle 18.30: continua la scalata verso la prima posizione Dopo il 4-0 alla Spal, i biancorossi di Stroppa cercano di sbloccarsi anche in trasferta e continuare la cavalcata verso le primissime posizioni. Tutti a disposizione del mister, tranne gli infortunati Brescianini e Vignato, oltre alle due defezioni dell’ultima ora, Colpani e Bettella

L’investitura ufficiale di Silvio Berlusconi, sabato dopo Monza-Spal (“mi piace, perde raramente la palla e oggi ha fatto un gran gol”) non ha risparmiato a Colpani un affaticamento muscolare, che l’ha costretto a saltare la trasferta di Terni per un riposo precauzionale. Con il centrocampista bergamasco sono rimasti in Brianza anche Bettella, per una tendinite, e Brescianini e Vignato, già assenti in precedenza. Per il resto, il Monza giunto oggi in Umbria, si prepara alla sfida del Liberati al completo. A dirigere il match sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, affiancato da Vittorio Di Gioia e Mario Vigile, delle sezioni di Modena e Cosenza. È di poco più di un anno fa, del 15 dicembre 2020, l’ultimo incrocio di Meraviglia con il Monza: quel giorno si disputò Monza-Entella ed era il quarto match del Monza arbitrato dal direttore di gara toscano, dopo le sfide con Virtus Verona, Gubbio e Novara, tutte e tre del 2019 in Lega Pro.Monza in vantaggio nei confronti diretti con la Ternana nei 25 precedenti in B, con 8 vittorie brianzole e 6 umbre. Ma l’ultima affermazione monzese risale addirittura al febbraio 1993 e Stroppa, quest’oggi, affronta una squadra che non subisce gol da due partite. Il Monza, già titolare di una striscia record di 14 partite consecutive a rete come mai gli era accaduto nella proprio storia, sfrutterà anche l’ultima mezzora di gioco per cercare di invertire rotta e conquistare i tre punti lontano da casa. Solo il Brescia, nei 30 minuti finali, ha segnato più gol (16) di quanti ne abbia messo a segno il Monza, a bersaglio in 14 circostanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA