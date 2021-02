Serie B, segui il LIVE di Monza-Cittadella: si parte alle 16 allo U-Power Stadium I biancorossi ospitano i padovani in una sfida d’alta classifica. Non ci sono Boateng e Gytkjaer, out anche Bettella. Ma Brocchi ritrova Paletta. Occasione per accorciare ulteriormente in cima al gruppo: ieri il pareggio dell’Empoli

Monza in campo alle 16 allo U-Power Stadium contro il Cittadella. Ieri la capolista Empoli ha pareggiato 1-1 la sfida interna con il Venezia, quindi per i biancorossi occasione importante (davanti a un difficile avversario) per accorciare ulteriormente sulla vetta.



Rientra Paletta, ma Brocchi perde Boateng e anche Gytkjaer. Dopo una lunga assenza, il centrale italoargentino torna a disposizione, proprio nella settimana in cui Bettella resta fermo ai box per riposo precauzionale, dopo che anche lo scorso sabato gli era stato preferito Pirola – nel giorno del suo 19esimo compleanno – nella difficile trasferta di Verona con il Chievo.

La mancata convocazione di Boateng era pressoché certa, dopo una settimana che l’ha visto lontano dai campi di allenamento per l’elongazione che già 7 giorni fa non l’aveva visto in campo al Bentegodi. Il centravanti danese, invece, ha accusato una sindrome gastrointestinale che l’ha reso indisponibile.

Il fischio d’inizio della gara di oggi lo darà Riccardo Ros di Pordenone, assistito da Vito Mastrodonato di Molfetta e Francesca di Monte di Chieti. Quarto ufficiale Luca Masimi di Termoli. L’ultimo precedente di Ros di fronte ai biancorossi è del marzo 2014 in Seconda divisione, giorno del successo per 1-0 sul campo del Mantova. In precedenza, direzione anche di Spal-Monza del 2010 e Monza-Alessandria dell’anno successivo.

Ultimo precedente in B in Brianza tra Monza e Cittadella nell’ottobre 2000 e anche quella volta finì con un successo, per 1-0, dei padroni di casa. Il Monza si presenta infatti al match con precedenti favorevoli, che raccontano solo di vittorie nelle sfide ai padovani. Finì così anche all’andata, con il primo successo biancorosso stagionale, grazie ai rigori di Boateng e Gytkjaer, proprio gli assenti di quest’oggi.

Il Monza che oggi scende in campo è la squadra che vanta la maggior inviolabilità di tutta la serie cadetta, con 12 partite senza neanche un gol subito. Più del doppio di qualunque altra avversaria. Sono invece addirittura 37 i turni da cui il Cittadella non coglie uno 0-0, dal febbraio 2020 con la Cremonese, un anno fa. Monza e Cittadella sono però anche le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato, 11 ciascuno, e questo aiuta a decifrare quale potrà essere uno dei temi caldi di questa partita.

Nota particolare anche quella legata a Davide Diaw, che ha segnato il suo primo gol in B proprio contro il Cittadella, nel dicembre del 2016, quando vestiva la maglia della Virtus Entella.

