Serie B, scontro di alta classifica: dal Rigamonti il LIVE di Brescia-Monza Fischio d’inizio alle 16.15: Rondinelle per difendere la prima posizione, persa ieri a discapito del Lecce, vittorioso nell’anticipo con la Reggina. I biancorossi di Stroppa per confermare il buon momento e per centrare il primo successo esterno

Non solo il derby di B più giocato, non solo un’appendice di prestigio alla gara che lo scorso anno decise il destino del Monza e significò playoff. Brescia-Monza oggi è una partita che vale la vetta: non è tanto la matematica a dirlo, visti i cinque punti di distacco. Quanto la consapevolezza di giocarsi molto nei rapporti di forza e sulla prospettiva stagionale. Dopo la partita dello scorso gennaio al Rigamonti, con tanto di contestazione a Mario Balotelli fuori dallo stadio e parcheggio negato al giocatore da Cellino, Brescia e Monza si ritrovano con due allenatori differenti e con tre punti pesantissimi, in questa volata di fine girone. A dirigere il match sarà Luca Pairetto di Nichelino, con Pasquale De Meo di Foggia e Damiano Margani di Latina a coadiuvarlo. Precedenti non proprio confortanti in questa stagione per il fischietto piemontese, negli incroci con il Monza: le trasferte di Vicenza e Pisa, un pareggio e una sconfitta, si sommano proprio al Monza-Brescia 0-2 dello scorso maggio.

Del resto il Monza ha vinto solo una delle ultime 10 gare di B contro il Brescia e il precedente è proprio quello del 25 gennaio. I padroni di casa, da parte loro, hanno perso l’ultimo match casalingo contro il Pisa, mentre il Monza è l’unico team tra le prime 10 di B che non ha ancora vinto una trasferta nel campionato in corso. Le Rondinelle si presentano alla sfida con il primato di giocatori andati segno: 13, proprio come il Frosinone. Anche se il dato più significativo nel cercare di interpretare la gara è la rilettura delle 14 reti subite dal Monza in campionato: tutte da occasioni dentro l’area di rigore. Proprio la zona del campo da cui il Brescia ha realizzato il maggior numero di gol della categoria cadetta, 25.

