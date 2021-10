Serie B, LIVE di Parma-Monza alle 16.15: D’Alessandro forfait prima della partita Ottava di campionato, Stroppa e ragazzi al Tardini per superare Buffon e cercare tre punti che darebbero più valore alla classifica. Di fronte c’è un avversario che ha sin qui conquistato gli stessi punti dei biancorossi

34’pt- Molto rumorosi i circa 500 tifosi monzesi presenti al Tardini. Sono loro che vedono arrivare di nuovo la palla a Colpani, che però stavolta non controlla bene e la palla si perde sul fondo



31’pt- Gytkjaer intercetta la palla di Osorio e può ripartire a tu per tu, ma poi la difesa rimedia. Ora altra occasione per Colpani, con il sinistro che viene deviato in corner



29’pt- Tocca ora a Mihaila, spostatosi sulla destra, a raccogliere dal limite e a far partire un interno destro a uscire. La soluzione di prima però è imprevedibile. Non passano che pochi secondi e l’albanese riceve di nuovo al limite, salta in velocità Barberis e tenta la giocata sul primo palo, fuori non di molto



27’pt- Tutino da una parte, Man dall’altra: il Parma ci prova due volte, ma è lontano da creare qualcosa di realmente pericoloso



25’pt- C’è sempre la soluzione del lancio in profondità, per il Monza. Questa volta è Marrone che pesca sulla destra, neanche a dirlo per Colpani. La palla però è troppo lunga



21’pt- Schiattarella dalla destra, Mihaila riceve sulla sinistra, punta Donati e rientra per andare al tiro. Di Gregorio blocca



19’pt- Ci prova dall’altra parte il Parma, con Juric che tenta senza convinzione il sinistro a rientrare dal vertice di destra. Di Gregorio ha vita facile: si stende e blocca



17’pt- Ancora il Monza in attacco, sempre con uno scatenato Colpani Poi Valoti tenta il tiro a giro sul secondo palo e Buffon si tuffa e con due mani spedisce in fallo laterale. Poco prima, Buffon in uscita bassa su Mota, lanciato a rete da Gytkjaer. Ora giallo per Marrone per fallo da dietro su Tutino



16’pt- Azione insistita del Monza, con Colpani molto attivo sulla destra e Barberis per vie centrali che scarica bene, riceve di nuovo la palla ma poi perde il tempo per calciare a rete. Monza ancora in possesso e cross di Colpani per Gytkjaer appena lungo.



13’pt- Entra Valoti, Scozzarella disperato a bordo campo



12’pt- Mani sul volto per Scozzarella, entra in campo la barella



11’pt- Ci prova Man per vie centrali: guadagna il fondo e mette in mezzo, ma poi la difesa libera. Intanto Scozzarella a terra con le mani sul ginocchio sinistro, che poco prima si era girato



9’pt- È il Monza a tentare di fare la partita in questi primi minuti di gara. Intanto timide proteste del Monza per presunto fallo di mano di Cobbaut all’interno dell’area, ma dal Var arriva il semaforo verde e si continua a giocare



8’pt- Mihaila giallo per fallo su Gytkjaer, ma intanto corner per il Monza



6’pt- Brunetta cerca di prendere il tempo e calcia a rete dal limite, deviazione della difesa monzese e angolo Parma. Di Gregorio con il sole basso che gli rende difficile vedere. Brunetta calcia direttamente dalla bandierina e proprio Di Gregorio la rispedisce in corner



3’pt- Partenza all’attacco per il Monza, con Colpani largo a destra nel reparto avanzato e Donati alto a supporto: cross proprio del laterale e Buffon esce in presa alta



2’pt - Primi tocchi stagionali per Pirola, che debutta in questa stagione, così come esordisce il 4-3-3 di cui Stroppa aveva parlato nelle scorse settimane, per tentare di dare la svolta tattica al suo Monza



1’pt- Partiti, calcio d’inizio per il Monza



Poco prima della partita, infortunio alla schiena per D’Alessandro, che non potrà essere della gara.



Le formazioni.

Parma: Buffon, Del Prato, Osorio, Cabbaut, Coulibaly, Schiattarella, Marn, Juric, Brunetta, Mihaila, Tutino. A disposizione: Correia, Balogh, Benedyczak, Bonny, Busi, Colombi, Inglese, Sohm, Danilo, Traoré. All: Maresca

Monza: Di Gregorio, Donati, Marrone, Pirola, Carlos Augusto, Scozzarella, Barberis, Mazzitelli, Colpani, Gytkjaer, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Pedro Pereira, Antov, Bettella, Brescianini, Caldirola, Ciurria, Machin, Paletta, Sampirisi, Valoti, Vignato. All: Stroppa



Fischio d’inizio alle 16.15, tra Parma e Monza, due tra le più grandi attese della vigilia di questa serie B. Al Tardini le due formazioni, sulla carta principali indiziate per la A, si presentano forti di precedenti in cui la sproporzione è netta. Ma, si sa, la statistica conta fino a un certo punto. Eppure nel raggiungere l’Emilia, il Monza sa che nei 30 precedenti in B il bilancio è tutto dalla propria parte: 13 vittorie a 5 per i brianzoli. L’ultimo incrocio è del 4 marzo 1990 e quel giorno, in Emilia, finì 1-0. Ed è proprio questo uno dei successi di cui il Parma può farsi forte e come negli altri casi è stato ottenuto tra le mura amiche e senza aver incassato gol. Ora sono 4 i turni che allungano la striscia di partite senza vittoria, per i padroni di casa. Un lasso di tempo in cui, nonostante un campione del mondo tra i pali, sono state subite otto reti. Per Gigi Buffon, comunque, 28 parate effettuate in questa serie B, come il solo Alberto Paleari è riuscito a fare. Resta il fatto che nessuna squadra abbia sin qui incassato più reti del Monza ne primo quarto d’ora di gioco: 3 reti, come l’Alessandria. Tra gli ex di turno, Antonino Barillà (tra i ducali che conquistarono la A nel 2017-2018, ma oggi assente) e Gabriel Paletta, in gialloblù dal 2010 al 2015, oltre che Scozzarella (in Emilia tra il 2017 e il gennaio 2021) e José Machin, che proprio con il Parma ha collezionato le sin qui uniche sue due presenze nella massima categoria nel campionato 2018-2019. Per Stroppa, oltre a Barillà, rinuncia forzata anche a Favilli e Lamanna.

