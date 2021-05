Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B: c’è Gigi Buffon nel futuro del Monza? C’è Gigi Buffon nel futuro del Monza? È l’indiscrezione lanciata da Corriere della Sera e da Gazzetta dello Sport che circola dopo l’eliminazione dai playoff di serie B in semifinale.

C’è Gigi Buffon nel futuro del Monza? Nelle ore dell’addio alla corsa per la Serie A, con la vittoria per 2-0 che non è servita a ribaltare la semifinale col Cittadella, è l’indiscrezione lanciata da Corriere della Sera e da Gazzetta dello Sport.

Sarebbe infatti stato inviato da Adriano Galliani l’sms che l’ormai ex portiere della Juventus ha definito “un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi”.

Nei giorni scorsi Buffon, 43 anni, aveva dato ufficialmente l’addio alla Juve, non senza qualche polemica: “tolgo il disturbo, smetto di giocare. Anzi no, continuo se trovo un progetto folle che mi convinca ad andare avanti”.

Quel progetto folle sarà il Monza? Di sicuro un’idea in linea con il vulcanico Galliani. Il Monza ritenterà l’assalto alla Serie A nel 2022 e un giocatore di esperienza come il portiere (che nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta ha mostrato di non essere proprio a fine carriera) potrebbe rientrare negli schemi. A favore anche del giocatore che insegue il suo sesto Mondiale.

Per il Monza, che da neo promossa ha chiuso il campionato di B al terzo posto, sarebbe stata la seconda promozione in due anni.

