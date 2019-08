Seregno calcio, Mazzoleni lascia dieci giorni dopo essere stato ingaggiato come coordinatore tecnico Achille Mazzoleni ha lasciato il Seregno calcio. Dopo soltanto una decina di giorni dalla sua ufficializzazione, l’ex coordinatore tecnico azzurro ha annunciato le dimissioni dall’incarico.

«Il Seregno Calcio annuncia di aver ricevuto le dimissioni da parte del coordinatore dell’area tecnica Achille Mazzoleni. Ringraziamo Achille Mazzoleni per questa breve parentesi anche se molto intensa presso la nostra società e gli auguriamo i più grandi successi sportivi per il prosieguo della sua brillante carriera!». Con questo comunicato, apparso nel primo pomeriggio di venerdì 16 agosto, il Seregno calcio ha annunciato l’addio alla società di Mazzoleni, rimasto in carica come coordinatore tecnico una decina di giorni. Dopo l’ultima stagione trascorsa nella Caronnese, Mazzoleni era stato ufficializzato a inizio agosto dal presidente Davide Erba: «Darà un grande supporto a mister Balestri e allo staff tecnico per la prosecuzione degli obiettivi societari». Ora la retromarcia: alla base della scelta ci sarebbe la volontà di Mazzoleni di continuare a fare l’allenatore. Lui si sente tale e al Seregno quella casella è occupata da Balestri, al quale Erba non intende rinunciare. Da qui la decisione di lasciare. Mazzoleni non sarà rimpiazzato.

