(Foto by Franco Cantù)

Gruppo fondisti Polisp.Team Brianza Lissone a Riale (Foto by Franco Cantù)

Sci di fondo, di Arianna Forzatti la prima vittoria della Polisportiva Team Brianza di Lissone Gara regionale organizzata dallo Sci Club Formazza, con in palio il Trofeo Augusto Crosetti, a Riale. Nella gara assoluta disputata sulla distanza dei dieci chilometri, tre atleti del Team si sono inseriti nei primi cinque.

Da Riale, località in alta Val Formazza, sopra le Cascate del Toce, è arrivata la prima vittoria per la sezione Sport Invernali della Polisportiva Team Brianza di Lissone.

Ad ottenerla in una gara regionale organizzata dallo Sci Club Formazza, con in palio il Trofeo Augusto Crosetti, è stata Arianna Forzatti che nella categoria U. 12 disputata sulla distanza di due chilometri ha chiuso la sua prova con il tempo di 10’21” precedendo di 19” la sorella Sofia mentre in terza posizione, staccata di un minuto, si è posizionata Sofia Pella dello Sc. Valle Anzasca.

Nella gara disputata a Riale hanno conquistato importanti risultati altri atleti lissonesi: nella categoria U 14 Carlo Mariani ha concluso la sua prova in settima posizione e Riccardo Panizza tra gli U 16 ha stampato il sesto tempo.

Infine nella gara assoluta disputata sulla distanza dei dieci chilometri, tre atleti del Team Brianza di Lissone si sono inseriti nei primi cinque; nella sezione maschile Furio Agradi, al suo rientro dopo un infortunio, ha chiuso al quarto posto precedendo di pochi secondi il compagno di squadra Luca Forzatti (da evidenziare anche il nono posto di Andrea Arisio) mentre nella categoria giovani/seniores femminile Valeria Pagani ha conquistato il quarto posto giungendo sul traguardo alle spalle di Lara Centamori del Vigezzo (prima classificata) quindi della seconda Ilaria Matli dell’Antigorio e della terza Camilla Antonietti del Formazza.

«È stata una trasferta positiva sotto tutti gli aspetti e che ha premiato, con risultati importanti, l’impegno e la determinazione dei giovani che si allenano nel Centro sportivo della nostra città. - aggiunge Carlo Salvioni, presidente del Team Briana di Lissone - La vittoria di Arianna Forzatti fa capire che stiamo lavorando bene specie nel settore giovanile».

