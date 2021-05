Playoff di Serie C: Renate ai quarti di finale contro il Padova È il Padova l’avversario del Renate nei quarti dei playoff di Serie C, raggiunti dalle pantere per la prima volta nella storia: andata domenica allo stadio “Città di Meda”, mercoledì 2 giugno all’Euganeo.

Il Padova è una delle quattro teste di serie e la migliore delle squadre finite al secondo posto in regular season. In caso di passaggio del turno e qualificazione in semifinale, i nerazzurri affronterebbero la vincente della sfida tra FC Südtirol e U.S. Avellino 1912 nelle date di domenica 6 (in casa) e mercoledì 9 giugno (in trasferta).

“Testa alta, paura di nessuno - dice il Renate su facebook - Sarà una doppia sfida difficile, affascinante e molto emozionante”.

