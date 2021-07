Pattinaggio: Polisportiva Bellusco fa incetta di medaglie agli Europei Conquistate 14 delle 45 medaglie che la nazionale italiana di pattinaggio ha ottenuto ai Campionati, due ori e due argenti per la belluschese Sofia Saronni. I complimenti della amministrazione comunale.

Ben 14 delle 45 medaglie che la nazionale italiana di pattinaggio ha conquistato ai Campionati Europei in Portogallo sono tinte dei colori della Polisportiva Bellusco.

Cinque gli atleti della compagine belluschese partiti per Canales a difendere il tricolore: Sofia Saronni, Riccardo Lorello, Emanuele Balini, Andrea Cremaschi e Riccardo Ceola.

Il contributo importante al medagliere azzurro lo hanno garantito i risultati ottenuti da Sofia Saronni, Andrea Cremaschi e Riccardo Ceola.

I complimenti agli atleti sono arrivati anche dall’amministrazione comunale: «Sono 5 gli atleti della Polisportiva Bellusco partiti per il Portogallo per disputare i Campionati Europei vestendo i colori della Nazionale Italiana - Si legge in un post sulla pagina Facebook del comune -. Hanno corso delle gare straordinarie contribuendo al risultato di 45 medaglie guadagnate dall’Italia in vetta al medagliere europeo».

«Sofia, belluschese, cresciuta dall’età di 8 anni sulla pista di casa torna con al collo due ori e due argenti; Andrea Cremaschi guadagna tre ori, un argento e due bronzi; Riccardo Ceola tre ori e un argento. Un grande risultato per dei ragazzi ancora molto giovani che hanno ancora tanti traguardi da raggiungere e tanti sogni da realizzare. Grazie ragazzi, siamo orgogliosi di voi!».

