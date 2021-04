Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pattinaggio artistico, bene le brianzole ai Regionali di Gruppi Show Ottimi risultati per le squadre brianzole di pattinaggio artistico impegnate nei campionati regionali di Gruppi Show.

Si è disputato sabato 17 e domenica 18 aprile, a Salsomaggiore, il campionato regionale Gruppi Show di pattinaggio artistico, promosso dalla Fisr, con la collaborazione dell’Asd Corona Ferrea. Per le società brianzole iscritte, i riscontri sono stati più che lusinghieri, se non addirittura ottimi. Nei Gruppi Juniores, il Monza Show Team dell’Astro Roller Skating è salito sul gradino più alto del podio, mentre il Monza Show Junior della medesima società ha chiuso terzo. Tra i Quartetti Seniores, la Serendipity del Roller Macherio si è piazzata seconda.

Le Precision Dream del Seregno Hockey 2012, seconde classificate tra le Juniores nella categoria Precision

Il sodalizio macheriese ha fatto addirittura meglio nei Quartetti Juniores, in cui con la compagine Yuki si è classificata al primo posto. Tra i Quartetti Cadetti, invece, il dominio brianzolo lo hanno confermato la Polisportiva G XXIII Seregno, che si è imposta sbaragliando la concorrenza con le Vita-Mine, mentre la formazione Moondust del Roller Macherio è risultata terza. Trend identico tra i Quartetti Divisione Nazionale, con le Good Vibes della Polisportiva G XXIII Seregno prime, mentre l’Astro Roller Skating ha salutato la terza posizione con il Monza Stardust e la quarta con il Monza Poker. Nei Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, dominio per l’Astro Roller Skating, primo con la squadra Monza Roller Team. Tra le Precision Seniores, ennesimo exploit per l’Astro Roller Skating, trionfatore con il Monza Precision Team, mentre lo Skating Monza ha chiuso terzo, con le Roll’Fire. Infine, nella categoria Precision Juniores, podio quasi monopolizzato dalle società brianzole, con l’Astro Roller Skating vincitore con la sua compagine Monza Precision Team ed il Seregno Hockey 2012 secondo, con le Precision Dream.

