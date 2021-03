Pallavolo: Vibo cade al tie-break, Vero Volley Monza in semifinale di Superlega Vero Volley Monza conquista la semifinale di Superlega nel campionato nazionale di pallavolo battendo in casa al tie-break Vibo Valentia. Ora l’attesa per l’avversaria: sarà Milano o Perugia.

Vero Volley Monza conquista un posto nelle semifinali del campionato Superlega Credem Banca 2020-21 di pallavolo. Il biglietto è stato staccato nella serata del 20 marzo all’arena di Monza, dove la squadra di coach Eccheli ha sconfitto la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia al tie-break.

«Finale più elettrizzante non poteva esserci - ha detto lo schiacciatore Donovan Dzavoronok a fine partita - . Ancora non ci credo. Sono orgoglioso di noi, di questa società e di questo gruppo. Non è da poco tempo che sono qua e questo è un sogno che nessuno si aspettava di raggiungere. La stagione però non è ancora finita: il sogno continua. Abbiamo battuto Perugia 3-0 per due volte e quindi è tutto fattibile. Io credo in noi che continueremo ad avere questo spirito e questo cuore in campo».

Dzavoronok in tuffo

Vero Volley in semifinale dovrà incontrare o Perugia o Milano, in campo il 21 marzo nel match decisivo dell’altro quarto del campionato di A1 maschile. “Il primo, storico pass dei rossoblù per il penultimo atto del massimo campionato di volley maschile arriva al termine di una gara favolosa, equilibrata fino all’ultimo pallone e decisa da due fiammate del bomber monzese Lagumdzija sul velenoso turno in battuta dell’Mvp Lanza” scrive il Consorzio che ha portato a casa il risultato nel quinto set ribaltando in chiusura il 14-13 per gli avversari.

«Sentire dire Semifinale Scudetto è “tanta roba” - ha detto il palleggiatore Santiago Orduna - Oggi abbiamo avuto degli alti e bassi, come doveva essere questa gara. Forse era anche scontato che si sarebbe andati a Gara 3 e che sarebbe finita al tie-break, chi lo sa. L’importante è che siamo riusciti a fare nostra questa sfida, perchè ci tenevamo tanto. Ce lo meritavamo per quanto abbiamo lottato e ci siamo impegnati durante la stagione, sia noi che lo staff. Complimenti a tutti, soprattutto per come abbiamo reagito nei momenti difficili».

Lagumdzija esulta

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2

(25-21, 17-25, 25-22, 22-25, 16-14)

Vero Volley Monza: Orduna 0, Lanza 19, Beretta 6, Lagumdzija 14, Dzavoronok 22, Galassi 13, Brunetti (L), Davyskiba 3, Federici (L), Holt 0. N.E. Poreba, Ramirez Pita, Falgari, Calligaro. All. Eccheli.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 3, Rossard 17, Chinenyeze 11, Drame Neto 19, Defalco 19, Cester 6, Sardanelli (L), Rizzo (L), Almeida Cardoso 0, Dirlic 0, Gargiulo 0. N.E. Chakravorti, Corrado. All. Baldovin.

