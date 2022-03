Pallavolo: Vero Volley Monza si ferma ai quarti della Champions League femminile La prima squadra del Vero Volley Monza è stata eliminata ai quarti di finale dalla Champions League femminile: sconfitte in casa dall’Imoco Conegliano campione d’Europa in carica (3-0), le ragazze di coach Marco Gaspari hanno perso anche il ritorno in Veneto per 3-1.

Un’impresa che non è riuscita. La prima squadra del Vero Volley Monza è stata eliminata ai quarti di finale dalla Champions League femminile: sconfitte in casa dall’Imoco Conegliano campione d’Europa in carica (3-0), le ragazze di coach Marco Gaspari hanno perso anche il ritorno in Veneto per 3-1. Una gara subito in salita con il primo set perso (25-19) e in cui non è bastata la reazione d’orgoglio per il 25-22 nel secondo parziale. Monza avrebbe dovuto vincere 3-0 o 3-1 per giocarsi al golden set la qualificazione.

“Il primo set abbiamo capito solo alla fine come dovevamo battere, non possiamo permetterci di non essere aggressivi al servizio contro una squadra come Conegliano - ha commentato coach Marco Gaspari - Nel secondo set abbiamo messo più fisicità e abbiamo gestito meglio i colpi d’attacco. Complimenti ai nostri avversari che nella doppia partita hanno meritato di passare il turno; unico rammarico? Non aver eseguito al meglio quelle cose che dipendevano solo da noi: battuta, ricezione e qualche break preso. Dopo tre sconfitte di fila c’è subito da ritrovare le giuste energie mentali per affrontare al meglio le ultime gare di Regular Season”.

L’analisi di Lise Van Hecke: “Conegliano ha iniziato la partita nel migliore dei modi, prendendo subito il largo e noi non siamo riuscite più a rimontare. Nel secondo set siamo state brave noi a crederci fino in fondo, poi sapevamo che c’era da tirare fuori il 100% e non ci siamo riuscite. Domani si riparte tutte insieme, non c’è tempo per il riposo, c’è un campionato da concludere nel migliore dei modi”.

A. Carraro Imoco CONEGLIANO - Vero Volley MONZA 3-1

Parziali: 25-19, 22-25, 25-16, 25-17

A. Carraro Imoco CONEGLIANO: Plummer 14, De Kruijf 5, Folie 3, Wolosz, Sylla 13, Egonu 30, De Gennaro (L), Caravello, Courtney 1, Frosini 3, Gennari 1, Vuchkova 3. Non entrate: Omoruyi, Fahr (L). All. Santarelli.

Vero Volley MONZA: Stysiak 1, Gennari 4, Orro 1, Danesi 4, Rettke 3, Larson 6, Parrocchiale (L), Negretti (L), Lazovic 2, Boldini, Van Hecke 18, Zakchaiou 4, Davyskiba 12, Candi 3. All. Gaspari.

Arbitri: Santi Simone, Vagni Ilaria; Durata set: 25’, 28’, 26’, 24’. Tot. 103’

