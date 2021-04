Pallavolo: Saugella si batte ma gara-1 va a Novara, sabato Monza è decisiva Battaglia a Novara in gara 1 di semifinale scudetto del campionato di serie A di pallavolo e la Saugella si è fermata al tie-break contro la Igor. Sabato alle ore 20.30 c’è Gara 2: Monza punta a vincere per portare tutte a gara 3.

Battaglia a Novara in gara 1 di semifinale scudetto del campionato di serie A di pallavolo e la Saugella Monza si è fermata al tie-break contro la Igor. Dopo cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque sfide contro le piemontesi, Monza viene stoppata dalla formazione di Lavarini, apparsa in giornata già nel prologo di primo set e capace di portarsi per ben due volte avanti, vincendo primo e terzo parziale.

Monza ha reagito a una serata non eccezionale con carattere e unghie, imponendosi nel secondo parziale dopo essere scattata sul 10-1 e nel quarto trainata da Van Hecke, Begic e Danesi. Il quinto set premia però ancora una volta la squadra di casa, che si aggiudica il parziale e si porta avanti nella serie che mette in palio un posto in Finale Scudetto. Sabato alle ore 20.30 c’è Gara 2: Monza punta a vincere per portare tutte a gara 3.

Alessia Orro (Saugella Monza): “Mi dispiace molto perchè nel quinto set eravamo lì, punto a punto, ma loro sono state brave a tirare fuori dei colpi importanti, noi invece meno ciniche del solito. Nei Play Off si gioca ogni due giorni, motivo per cui non è semplice dal punto di vista fisico e mentale. Noi però dobbiamo scendere in campo aggressive e dare il 100% su ogni pallone, facendo in modo che dipenda da noi il risultato. L’assenza di Gaspari pesa? Sicuramente. Lui è importante per noi però Parazzoli sta facendo un buon lavoro, ci fidiamo anche di lui. Pensiamo ad andare avanti: da domani si torna in palestra per preparare Gara 2”.

Igor Gorgonzola Novara - Saugella Monza 3-2

Parziali: 25-21, 23-25, 25-17, 23-25, 15-10

Igor Gorgonzola Novara: Washington 16, Hancock 2, Bosetti 17, Chirichella 8, Smarzek 13, Daalderop 20, Sansonna (L), Taje’, Zanette, Herbots. Non entrate: Battistoni, Bolzonetti, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini

Saugella Monza: Meijners 9, Danesi 9, Van Hecke 22, Begic 16, Heyrman 13, Orro 2, Parrocchiale (L), Orthmann 2, Squarcini, Davyskiba. Non entrate: Negretti (L), Carraro, Obossa. All. Parazzoli.

Arbitri: Sobrero Luca, Goitre Mauro

Durata set: 27’, 30’, 25’, 31’, 18’; Tot: 131’.

NOTE. Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 13, errori 25, attacco 42%; Saugella Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 18, muri 11, errori 35, attacco 43%; Impianto: Pala Igor di Novara; MVP: Nika Daalderop (Igor Gorgonzola Novara); Spettatori: gara a porte chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA