Pallavolo: dopo la Cev Vero Volley contro Civitanova nei quarti di finale del campionato italiano Domenica 27 marzo Vero Volley in campo a Civitanova Marche contro la Lube per gara 1 dei quarti di finale della SuperLega. Gara 2 in programma il 2 aprile a Monza.

Dopo la vittoria in Coppa Cev che ha proiettato il Vero Volley di Monza sul tetto della pallavolo europea, gli atleti di Eccheli si preparano a tornare in campo per i quarti di finale della SuperLega Credem banca, domenica 27 marzo alle 18.

L’avversario è il Cucine Lube Civitanova, campione in carica d’Italia e secondo nella regular season, contro la settima posizione dei monzesi, che “vogliono continuare a stupire e togliersi soddisfazioni in una annata sportiva di alti e bassi condita però da alcuni picchi unici - scrive la società - Primo trofeo continentale a parte, Monza ha raggiunto anche la finale di Del Monte Supercoppa italiana, battendo nella semifinale della final four di Civitanova Marche proprio i padroni di casa per 3-1. La formazione di Eccheli cercherà quindi di replicare proprio quella performance, straordinaria nell’intensità tecnica e fisica e molto simile a quella messa in scena in Francia contro la capolista della Ligue 1 mercoledì sera”, cioè il successo in Cev contro Tours.

Vero Volley confida di riuscire a tornare a casa a Monza con una vittoira in tasca per disputare gara 2 all’Arena sabato 2 aprile, ancora alle 18. ”ancora più elettrizzante e stimolante. I rossoblù, che hanno terminato la stagione come sesta miglior squadra nei punti realizzati (1491, prima Modena con 1619), quinta negli ace (134, prima Padova con 191) e nei muri (199 blocks, prima Trento con 235), cercheranno di affidarsi ai bomber Dzavoronok (378 punti, quinto in una graduatoria che vede in testa Mozic di Verona con 466) e Grozer (ace man, insieme a Dzavoronok dei suoi, con 42 battute vincenti ed il quinto posto in classifica, primo Leon di Perugia con 62), oltre ai talentuosi Davyskiba (MVP della Finale di CEV Cup) e Galassi, agli esperti Beretta, Orduna e ai giovani ed efficaci liberi Federici e Gaggini, per provare a regalarsi una domenica da sogno”.

«Sarà certamente più facile giocare con il bel ricordo della vittoria in Cev che non il contrario - ha detto Massimo Eccheli, allenatore del Vero Volley Monza, alla vigilia della partita-Spero che questo, più che da stimolo, dia consapevolezza e sicurezza al nostro team. L’obiettivo è che si possa continuare il bel percorso visto in campionato giocando prestazione di alto profilo. I precedenti stagionali ci danno perdenti 2-1, ma soprattutto confermano che Civitanova è una squadra fortissima ed esperta. Hanno giocatori abituati a gare del genere. Noi dovremo giocare al massimo, nel vero senso della parola, sperando di approfittare dei loro errori se ci saranno. Il campo poi dirà chi è più forte».

La diretta della partita di domenica 27 marzo sarà trasmessa da volleyballworld.tv.

