Pallavolo: Carlo Parisi nuovo allenatore della Saugella, Monza saluta Dagioni La Saugella Monza ha rescisso il contratto con Massimo Dagioni: il nuovo allenatore è Carlo Parisi, ex Busto Arsizio, al ritorno nella massima serie.

La Saugella Monza ha un nuovo allenatore: è Carlo Parisi che prende la panchina da Massimo Dagioni, arrivato in Brianza a inizio stagione dopo la tragica scomparsa di Miguel Angel Falasca, Il Consorzio ha comunicato il cambio in una nota in cui fa sapere della “rescissione consensuale del contratto” e ringrazia Dagioni “per il lavoro svolto finora ed i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale”.

Carlo Parisi, classe 1960, vanta nel suo palmares uno scudetto e una Coppa Italia (2011-2012), una Supercoppa Italiana (2012) e due Coppe Cev, sempre sulla panchina di Busto Arsizio; torna in Serie A dopo l’ultima esperienza nella stagione 2018-2019 come allenatore di Scandicci.

Arriverà il 13 gennaio. La Saugella Monza partecipa al Trofeo Mimmo Fusco - Coppa Regione Lombardia guidata dal secondo allenatore Fabio Parazzoli, con il supporto del terzo, Luca Bucaioni.

