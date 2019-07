Nuoto: la renatese Camilla Viganò terza alla Coppa Byron nel Golfo dei Poeti Camilla Viganò, 20 anni di Renate, ha chiuso sul terzo gradino del podio la storica Coppa Byron, la 38esima edizione della traversata di otto chilometri da Portovenere a Lerici, in Liguria.

Il Golfo dei Poeti, fino a poco prima della partenza buio e tempestoso, alla fine le ha regalato un importante terzo posto e un sorriso grande così: Camilla Viganò, 20 anni di Renate, ha chiuso sul terzo gradino del podio la storica Coppa Byron, la 38esima edizione della traversata di otto chilometri da Portovenere a Lerici, in Liguria. Viganò (Effetto Sport) è stata preceduta dalle specialiste Sofie Callo (Rari Nantes La Spezia), già campionessa italiana dei 10mila metri in acque libere, e Rebecca Atalanti (Livorno Nuoto). Erano in 300 gli atleti al via.

Per Viganò è un ottimo risultato e, pur in una bacheca già ricca, per certi versi inaspettato: l’atleta infatti nelle ultime settimane ha avuto a che fare con un fastidioso infortunio alla spalla che però non le ha impedito di essere al via. A inizio giugno era già stata terza alla Cavi-Sestri, gara di 3 km.

