Federnuoto raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, ferito a Roma

Nuoto, anche In Sport sostiene la raccolta fondi per Manuel Bortuzzo C’è anche In Sport tra sostenitori della raccolta fondi promossa dalla Federazione italiana nuoto per Manuel Bortuzzo, l’atleta rimasto paralizzato a Roma da un colpo di pistola sparato per uno scambio di persona.

La società con sede a Vimercate, che in Brianza gestisce i centri di Arcore, Concorezzo, Cesano Maderno e Giussano, ha condiviso l’iniziativa di crowdfunding destinata a provvedere alle necessità del giovane che da poco ha lasciato l’ospedale per continuare il suo percorso di riabilitazione. “Adesso inizia l’allenamento”, ha commentato col sorriso in un video dimostrando una grande forza d’animo.

Si può partecipare con un versamento intestato a Federazione Italiano Nuoto all’IBAN IT20U0100503309000000009133 con causale “donazione per Manuel Bortuzzo”.

Il messaggio



“È il momento di trasformare la solidarietà in un’azione concreta di sostegno. È il momento di dare. La Federazione Italiana Nuoto costituisce il fondo “Give #TUTTICONMANUEL” promuovendo una campagna di crowdfunding – ha scritto la Federnuoto presentando l’iniziativa - La raccolta è destinata esclusivamente a provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo, che a breve comincerà il percorso riabilitativo inseguendo nuovi obiettivi. Aiutiamolo a raggiungerli. Nuotiamo #TUTTICONMANUEL. Aderiamo alla campagna “Give #TUTTICONMANUEL”.

Hanno aderito i capitani delle squadre nazionali di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto maschile e femminile e nuoto per salvamento: Federico Turrini, Simone Ruffini, Manila Flamini, Maicol Verzotto, Pietro Figlioli, Elisa Queirolo e Silvia Meschiari.

