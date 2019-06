Monza Sport Festival all’autodromo: weekend con le società sportive (e Brianza per il cuore) MAPPA e EVENTI - Sabato 8 e domenica 9 giugno torna al Monza Eni Circuit il “Monza Sport Festival”, la popolare kermesse di sport e attività del tempo libero organizzata dall’Ussmb, l’Unione Società sportive Monza e Brianza. La mappa, gi eventi e l’Isola della Salute con Brianza per il cuore.

Quarantaquattro è il numero magico: quarantaquattro edizioni per quarantaquattro specialità diverse. E, inoltre, mostre, gare, dimostrazioni e la possibilità di cimentarsi nelle diverse discipline. Sabato 8 e domenica 9 giugno torna al Monza Eni Circuit il “Monza Sport Festival”, la popolare kermesse di sport e attività del tempo libero organizzata dall’Ussmb, l’Unione Società sportive Monza e Brianza.

GUARDA e SCARICA La mappa delle associazioni e gli eventi segnalati dall’Ussmb

«Una tradizione che si rinnova e una fatica che gli organizzatori sembrano non sentire», ha sottolineato l’assessore allo sport monzese Andrea Arbizzoni. «Quarantaquattro anni sono tanti-ha commentato il presidente dell’Ussmb, Fabrizio Ciceri - ma anche pochi perché vogliamo continuare a proporre nel tempo la nostra filosofia di sport pulito e presentare ogni anno qualche novità».

E, a proposito di novità, quest’anno sarà per la prima volta ospite della manifestazione – grazie a EduSpo - la disciplina del Pickleball, una sorta di tennis giocato in spazi più ridotti e con palline di plastica. L’autodromo sarà come sempre un valore aggiunto per l’intero festival.

«Il circuito- ha sottolineato Pietro Benvenuti, direttore del Monza Eni Circuit- deve essere un centro polivalente e stiamo lavorando perché diventi la casa di tutti».

Nella due giorni non mancheranno gare di importanza regionale e nazionale come l’ottantasettesima edizione della Medaglia d’Oro Città di Monza – Trofeo Angelo Schiatti di ciclismo riservato alle categorie élite e Under 23 prevista sabato 8 lungo venticinque giri di pista (per complessivi 144,800 km) tra le Varianti, le curve di Lesmo e la parabolica.

E ancora: la gara regionale di tiro con l’arco, il 9° Handcycling Gp Monza (che vedrà in pista molti atleti della nazionale azzurra), la Rollercup Battle Wsa 2019 organizzata da Astro Skating, il 6° Trofeo Bulli & Pupe di scherma organizzato da Brianza Scherma. Due saranno i trofei targati Coni: il trofeo “Per gioco sport” organizzato dal pattinaggio Corona Ferrea e il Trofeo Under 14 di pattinaggio Freestyle organizzato dal New Skate Lissone, e Unite Vigevano. Previste anche due importanti manifestazioni del Moto Club Monza che quest’anno festeggia cent’anni di fondazione: il 26° Motoraduno dei Longobardi e “100 moto in pista” entrambi in programma domenica 9 giugno. Previsto il tributo ad Ayrton Senna con un filmato e canzoni, con Daniela Asaro.

Domenica 9 giugno un’area alla Palazzina Marelli è dedicata a Sport & Cuore grazie alla collaborazione con Brianza per il Cuore onlus. Qui si potranno eseguire test di controllo gratuiti sui valori di rischio cardiovascolare: pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, peso e indice di massa corporea, controllo fumatori, elettrocardiogramma a campione, area analisi dati rischio globale. Nell’area “Cittadino salvacuore” sarà possibile partecipare a dimostrazioni pratiche di manovre salva cuore con gli istruttori Blsd di Brianza per il cuore. Al “mercatino Isola della salute” la possibilità di sostenere l’associazione. Dalle 9 alle 12.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA