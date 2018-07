Meteo a Monza e Brianza: caldo sopra i 30 gradi per tutto il weekend e inizio settimana Una serie di giornate identiche a Monza e Brianza tra weekend e inizio della settimana: sole e caldo anche sopra i 30 gradi, qualche sporadica nuvolaglia. Piogge e temporali da mercoledì notte.

Se sabato 7 luglio le temperature non dovrebbero superare i 31 gradi con picco a metà del pomeriggio, andrà peggio nel pomeriggio di domenica 8, quando i gradi percepiti arriveranno a 34. Nonostante qualche annuvolamento previsto nel fine settimana di Monza e Brianza, le piogge non si dovrebbero più vedere per qualche giorno: non sono previste precipitazioni nel weekend e nemmeno per l’inizio della settimana.

Il meteo di sabato e domenica sarà peraltro identico a quello dei giorni successivo: caldo che raggiunge i 32 sulla colonnina di mercurio e qualche grado in più nella percezione, complice l’umidità relativa, la comparsa e scomparsa di nuvole nel corso della giornata. Solo nella notte tra martedì e mercoledì le nubi potrebbero ingrossarsi per lasciare cadere qualche piovasco che si potrebbero poi trasformare in temporali nella notte di mercoledì e nella mattina di giovedì. Ma a così lunga distanza, ovviamente, il condizionale è d’obbligo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA