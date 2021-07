L’Italbasket va alle Olimpiadi di Tokyo: battuta la Serbia nella finale di Belgrado La nazionale di pallacanestro di coach Meo Sacchetti, col vimercatese Paolo Galbiati tra gli assistenti, ha fatto l’impresa: ha battuto la Serbia al preolimpico di Belgrado e ha conquistato il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo.

L’Italbalsket va alle Olimpiadi. La nazionale di pallacanestro di coach Meo Sacchetti, col vimercatese Paolo Galbiati tra gli assistenti (con Lele Molin e Piero Bucchi) ha fatto l’impresa: ha vinto il torneo preolimpico battendo in finale la Serbia a Belgrado. Punteggio 102-95 al termine di una partita condotta fin dall’inizio a partire da una grande difesa, ripresa quando la Serbia ha sorpassato sul 31-30 e controllata scappando anche a +24 sul 73-49 nel secondo tempo, dopo che i padroni di casa hanno esaurito il bonus dei falli nel primo minuto del terzo quarto.

Nel finale il tentativo della Serbia di rientrare - con Italia a distanza di sicurezza - si è spento su due errori consecutivi dall’arco di Milos Teodosic e il canestro da tre di Achille Polonara per il 96-79. Ma è stata un’Italia troppo bella per ridurla ai singoli: nella sostanza la Serbia è stata dominata a domicilio grazie a una grande prova corale con gli acuti di Nico Mannion (24), Fontecchio (21 e 7/12 da due), Polonara (22 punti, 6/8 da tre e MVP del torneo), Tonut (15).

Sulla panchina al fianco del coach anche Paolo Galbiati, capo allenatore della Vanoli Cremona in serie A dall’estate 2020, entrato nello staff della nazionale maggiore nel mese di marzo (dalla Under 18). Nato a Vimercate e cresciuto a Concorezzo, dopo la carriera da giocatore ha iniziato ad allenare a Bernareggio, prima di passare nelle giovanili dell’Olimpia Milano (scudetto Under 17 nel 2013) e di volare in serie A nel 2017 all’Auxilium come vice di Luca Banchi e poi di Carlo Recalcati. Capo allenatore da febbraio 2018 aveva vinto subito la Coppa Italia, poi era tornato vice (stavolta di Larry Brown) e di nuovo capo allenatore.

L’Italbasket torna alle Olimpiadi dopo 17 anni, il torneo di basket a Tokyo è in programma dal 25 luglio al 7 agosto: giocherà nel girone con Australia, Nigeria e Germania, che ha vinto il Preolimpico di Spalato. Nel 2004 ad Atene, all’ultima partecipazione, gli azzurri avevano vinto la medaglia d’argento.

