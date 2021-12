Il colpo del Monza: arriva Gaston Ramirez. È il primo uruguaiano nelle file dei biancorossi Ha iniziato la sua carriera in Italia al Bologna, poi è stato chiamato in Premier League e, infine, è tornato nel nostro Paese, alla Sampdoria. Ha 31 anni

Dall’Uruguay al Bologna, fino alla Premier League e poi alla Sampdoria. Ora però il nuovo approdo di Gastón Ramirez è il Monza. Il trequartista sudamericano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2022 sposandone le ambizioni di risalita in serie A.

Nato il 2 dicembre 1990 a Frai Bento, è il primo calciatore uruguagio nelle file dei biancorossi. La sua carriera si è sviluppata nel Penarol, squadra con la quale vince il campionato di Clausura nel 2010, nel Bologna (due stagioni, 58 presenze in Serie A, 13 reti), mentre dall’estate 2012 viene chiamato in Premier League, in Inghilterra: cinque stagioni, tra Southampton, Hull City e Middlesbrough, 94 presenze e 9 gol.

Nel 2017 è tornato in Italia, nella Sampdoria, 121 match e 16 gol. Per 43 volte ha vestito la maglia della nazionale uruguaiana, in particolare nei Mondiali del 2014 in Brasile.

