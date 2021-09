Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gp d’Italia, la F1 pubblica un nuovo video dell’incidente tra Hamilton e Verstappen È stata la fotografia del Gp d’Italia 2021: la Formula 1 ha pubblicato sui social un nuovo video dell’incidente tra Hamilton e Verstappen a Monza: “un altro punto di vista”. Eccolo.

È stata la fotografia del Gp d’Italia 2021, l’incidente al 26° giro tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ha segnato la gara di Monza tra i due protagonisti in testa al Mondiale. Con l’olandese avanti di cinque punti. Un duello alla curva 2 del tracciato finito male per entrambi i piloti e che avrebbe potuto avere conseguenze gravi per l’inglese salvato dall’Halo, la protezione dell’abitacolo che ha evitato che lo pneumatico posteriore destro della Red Bull finisse sul posto di guida della Mercedes.

La Formula 1 ha pubblicato sui social l’incidente da “un altro punto di vista”. Eccolo.

Per l’incidente Verstappen è stato penalizzato di 3 posizioni nella griglia di partenza del prossimo Gp. Tra torti o ragioni, la tensione tra i due è salita alle stelle.

