Gp d’Italia, la compagna brianzola di Alonso: «Tornare qui è tornare a casa» Linda Morselli da Limbiate, fidanzata dell’ex pilota della Ferrari: «A volte Fernando mi rimprovera, perché guido anche troppo. Mi sono fatta andata e ritorno a Barcellona da sola al volante»

«Quando usciamo insieme, certo che sì: Fernando lascia guidare anche me». Sorride, Linda Morselli, fidanzata limbiatese di Fernando Alonso. La domanda è scontata, la risposta un po’ meno. «Anzi, a volte mi rimprovera, perché guido anche troppo. Mi piace mettermi al volante. Di recente ho fatto da sola Como-Barcellona, andata e ritorno». Che il raggio d’azione non sia circoscritto alla provincia, in fondo è aspetto naturale. «Perché in effetti siamo un po’ cittadini del mondo, anche se tornare qui mi fa sentire a casa», continua Morselli, modella e personaggio televisivo, 32 anni vissuti per almeno un terzo nei paddock. Da quando era fidanzata di Valentino Rossi a gli ultimi rodati anni con l’ex pilota Ferrari. «Sì, ormai sono almeno 10 anni che frequento l’ambiente del motorsport, si può dire per certi versi che ci sono cresciuta e sia parte della mia quotidianità. Va da sé che in Brianza ci veniamo meno, visto che i nostri lavori ci portano spesso a spostarci. Ma qui ho ancora tanti amici e anche con Fernando capita di venirci». Monza, nello specifico, regala a Morselli e Alonso dei significati particolari. Anche ora che l’asturiano non è più pilota del Cavallino. «Nel mondo delle corse ci sono atmosfere intense, in grado di trasmettere grande energia. Lui sente sempre l’affetto e il supporto del pubblico. Anche smessa la tuta, resta l’ammirazione per i piloti, che durante le gare si trasformano. Una delle cose che ammiro di Fernando è la sua determinazione: quando scende in pista, ha come unico obiettivo quello di andare più forte degli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA