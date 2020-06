Golf e solidarietà a Usmate Velate: 90 golfisti per la prima tappa del Charity con Cancro Primo Aiuto Oltre 90 golfisti al via della prima tappa del Charity Brianzolo di Audi Lombarda Motori 2 al Golf Club Brianza di Usmate Velate in collaborazione con Cancro Primo Aiuto. Torneo a sostegno dei progetti della onlus.

Sono stati oltre 90 i golfisti al via della prima tappa del Charity Brianzolo di Audi Lombarda Motori 2 al Golf Club Brianza di Usmate Velate in collaborazione con la onlus Cancro Primo Aiuto. Il torneo è intitolato alla memoria di Luigi Zannier, fondatore di Lombarda Motori.

Nel lordo ha prevalso Andrea Ponzoni, nel netto hanno vinto Floriano Cominelli (1° categoria), Lodovico Riva (2°) e Elia Giuseppe Viganoni (3°).

Charity Torneo Golf Brianzolo Usmate Velate Claude Mazza

Nell’esordio di lunedì 15 giugno in campo 92 giocatori,fermati dalla sirena alle 17.30 per un improvviso temporale. Per la classifica valgono le prime nove buche, come da regolamento. Nel netto, in prima categoria ha primeggiato Floriano Cominelli davanti a Maurizio Sterza, in seconda ha vinto Lodovico Riva che ha preceduto Vanni Orlandi e in terza categoria ha prevalso Elia Giuseppe Viganoni su Ernesto Foglieni, mentre il primo lordo è andato ad Andrea Ponzoni.

Premi speciali sono andati a Liviana Piffanelli (prima lady), Renato Paleari (primo senior) e Andrea Giulio Colombo (primo under 16). La premiazione, vietata per le normative sulla pandemia, sarà a ottobre in Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco, dopo le altre tre gare del circuito al Golf Club Villa Paradiso a Cornate d’Adda (24 giugno), al Golf Club Camuzzago di Bellusco (9 settembre) e al Golf Club Milano nel parco di Monza (1 ottobre).

I proventi del 1° Charity Torneo Golf Brianzolo contribuiranno a dare corpo ai progetti di Cancro Primo Aiuto a sostegno dei malati oncologici.

«Siamo onorati che questo torneo di golf in memoria di Luigi Zannier, un uomo di sport oltre che il fondatore di Lombarda Motori, si svolga in collaborazione con la Cancro Primo Aiuto condividendone i progetti; e siamo anche contenti di vedere tanti giocatori in una gara davvero ben organizzata», ha commentato Claude Mazza, brand manager Audi di Lombarda Motori 2.

«Felici di avere dato il nostro contributo a questa iniziativa di sport e solidarietà di Cancro Primo Aiuto ospitando una gara che, peccato per il temporale nella parte finale, è stata bella e partecipata», ha detto Nicola Colombo, presidente del Gc Brianza.

